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RIDDICK OYUNCULARI KİMLER?

David Twohy'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Riddick filminin oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Richard B. Riddick - Jordi Mollà, Santana - Matthew Nable, Boss Johns - Katee Sackhoff, Dahl - Dave Batista, Diaz - Bokeem Woodbine, Moss - Raoul Trujillo, Lockspur - Conrad Pla, Vargas - Nolan Gerard Funk, Luna - Danny Blanco Hall, Falco - Noah Danby, Nuñez - Neil Napier, Rubio - Karl Urban, Vaako - Alex Branson, Lex Branman - Andreas Apergis, Krone - Keri Hilson, Santana'nın Tutuklusu yer alıyor.

RIDDICK FİLMİ KONUSU NE?

Kendi insanları tarafından ihanete uğrayan Riddick, kendini yaşamın olmadığı ve güneşin kavurduğu ıssız bir gezegende bulur; kısa bir süre sonra ise gezegenin zannettiği kadar ıssız olmadığını fark eder. İlginç bir uzaylı türünün yaşam alanı olan bu gezegende tuhaf yaratıkların saldırısına uğrar. Düşmanlar karşı koyamayacağı kadar güçlüdür ve bulunduğu tehlikeli bölgeden bir an önce kaçar. Hayatını kurtarmak için uğraşırken bir yardım alarmını aktive eder ve bu alarmın aktif olmasıyla birlikte iki gemi harekete geçip gezegene iniş yapar. Birbirine savaş açan gemilerden birinde paralı askerler çalışmaktayken, diğer gemiye Riddick'in geçmişinden gelen önemli biri kaptanlık etmektedir.