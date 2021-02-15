Başka duygularla çıkıyor bütün hakemler. Şu maç 1-1 bitmiş olsaydı Fatih hoca, "4 dakika mı uzar o kadar değişiklikle" diyecekti. 1-1 olsa, 8 dakika uzatacaktı, 2-1 olduğu için 4 dakika uzattı. Sadece Galatasaray için bunu demiyorum, ne demek istediğimi herkes çok güzel anlıyor.