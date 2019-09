Başakşehir, puan kaybı yapmak için her şeyi yaptı ve bunu başardı. 1-0 öne geçmiş, taraftarlar Beşiktaş'ı protesto ediyor. Sahada her yer turuncu gibi olmuştu. Beşiktaş'ta sahada duran tek futbolcu Dorukhan oldu. Başakşehir'de İrfan Can, vurur gibi yapıp vurmuyor... Şımarık şımarık hareketler.