2 | 20

Teknik olarak dünkü maçla ilgili yorum yapmak doğru değil. Ahmet Çakar'ın bir yazısı vardı. Bir tek Fransızlar Fransa'yı tutuyor diye. Benim izlediğim ortamda da böyleydi. Hırvatistan, bize de bir teselli oldu. Bizim grubumuzdan çıktılar, bizden 1 puan alabildiler.