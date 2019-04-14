Rıdvan Dilmen'in NTV'de yaptığı yorumlar şöyle:
“Ben futbolu bırakıp birkaç yıl da antrenörlük yaptıktan sonra yorumculuk yapıyorum. 14 yıldır da bu ekrandayım. Elimizden geldiğince gördüğümüz söylemekle buraya geldik çok şükür."
"Ben maçı izlerken kalbim duracak kadar Fenerbahçeliyim. Ekranlara çıktığımızda da ne görüyorsak onu söylemek zorundayız. Ülker Stadı dışında herhangi bir statta oynansaydı Galatasaray bu maçı kazanırdı."
"1. sebep taraftarın. Büyük baskı kurdular. Bazen sahaya toplar atıldı. Çünkü üzülseler dahi kazanmaktan yana kaybetmemek istediler."
"Fakat Galatasaray niye yenemedi? Fatih Terim rakibin 10 kişi kalmasını hesaplamadı."
"Devre arasında Ali Palabıyık dağıldı demiştim. Fenerbahçe Mehmet Topal’dan dolayı 9 kişi kalması lazım."
"Golden önce Feghouli pozisyonda faul var."
"Böyle bir rakibe karşı direnci kırmışsın. Onyekuru da atmış. 2’ye 3’e gidebilirsin. Emre sahada, Mitroglou sahada, Linnes sol açık gibi oynadı, Diagne sahada diyemeyeceğim çünkü kayboldu. Fenerbahçe’de Serdar Aziz, Eljif, Skrtel, Soldado, Dirar mücadele ettiler."
"Hasan Ali’nin pozisyonun hakem ilk önce elini arkaya götürdü ama sonra sarı verdi. Bülent Yıldırım da söyleyince kırmızı çıktı. Ali Palabıyık’ın aklı orada kaldı."
"Ardından sarısı olan Mehmet Topal’ın Linnes’e yaptığı harekette kart çıkaramadı. Bu maç TT Arena’da olsaydı bu golü verir miydi? Vermezdi. Mehmet Topal’ı atar mıydı? Atardı."
"Ersun Yanal ve Ali Koç da benim gibi maçın bitmesini bekledi."
""Hakem insandır" böyle bir şey yok! Sen gördüğünü çal yeter. Ali Palabıyık’ı ben gördüğünü çalan, etki altında kalmayan bir hakem sanıyordum. Bugün skora göre maç yönetti."
"Sanki maç 2 gün sürecekmiş gibi kendi aralarında rahat oynayan bir Galatasaray… Bu Fenerbahçe’yi yenemiyorsan… Ama şunu da söyleyeyim. Hakemin hataları da var."
"Bunları söylemek bizim boynumuzun borcu. Fenerbahçe prestijini kaybetmedi. Galatasaray gerçekten puan anlamında da, şartlar anlamında da Kadıköy galibiyetini kaybetti."
"Soldado bir gol pası verdi, bir kere topun üzerinden atladı. İyi top sakladı."
"Kartlar, pozisyonlar konuşulur bu hafta ama sonuçta kaybetmeyen bir Fenerbahçe var."
"Hasan Ali Kaldırım atılınca şartlar bir anda Galatasaray’ın lehine geldi ve maçın önüne geçti hakem bir anda. Skoru etkiledi."
"Yüzyıllarca devam edecek olan bu rekabet, kötü hakemin, mücadelede eden Fenerbahçe’nin, çok fazla mücadeleci görmediğim Galatasaray’ın maçı oldu."
"Fenerbahçe yenilmemek için her şeyi yaptı. Taraftar da takımı çok iyi itti."
"Muslera, Skrtel ile çarpıştı. Skrtel kenara gitti. Gol Fenerbahçe 9 kişi kalınca oldu. Linnes sakatlandığında 3 dakika oyun durdu."
"Tecrübeli bir kaptan, Linnes ve Feghouli’yi çıkardın mı oyundan diyecekti. Sağlığına kavuşana kadar bekle diyecekti. 1.5 dakika sonra Galatasaray gol attı. 11’e 9’du gol pozisyonunda… Profesyonel futbol bu, tecrübeli olacaksın."
"Feghouli’nin sakatlığı kafaya değil, ayağıydı. Galatasaray niye bunu yapıyor demiyorum, doğrusunu yapıyorlar."
"Fenerbahçe’de ise en uzun ve stoper oyuncusu kenarda dururken gol geliyor. Küçük detaylar,büyük sonuçlar getirir. Bugün büyük detaylar, önemli sonuçlar getirdi."
"Fenerbahçe o golü Isla olsaydı yemezdi. Onyekuru çıktı vurdu. Isla olsaydı çevre kontrolü yapar vurdurmazdı."
"Bazı stoperler sağ bek oynayabilir ama Skrtel oynayamaz. İsmail beğensen de beğenmesen de sol ayaklı sol bektir, sağ bek oynayamaz. Moses sağ bek, değiştir. Bir de sarı kartı var."
"Ersun hocanın yerinde olsam orijinal beklerle savunma yapardım. Soldado’yu çıkarmayarak da iyi yaptı çünkü iyi top sakladı. 11’e 11’de Tolgay’dan istediği performansı alamadı. Mehmet Topal’a da çok büyük yük bindi."
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