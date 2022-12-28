Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: 13 maçta....

Rıdvan Dilmen, TV 8,5'daki televizyon programında Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendirdi. Dilmen'in yorumları şöyle:

"4 gün önce kaybedilen önemli maçla geriye düştünüz, lider olduktan sonra ilk kez geri düşmüştü Fenerbahçe. Sivas tarzı bir takım değil Hatay, Hatay yumuşak bir takım. 1-0'da bir 8-0'da bir demiş. Fenerbahçe'nin en çok pozisyon yakaladığı maç oldu. Hatay da biraz kolaylaştırdı. Trabzon'dan gelip, taraftarın da yanlarında olması önemliydi. Hemen maçın başında üstünlüğü yakaladı Fenerbahçe, 10-12 tane pozisyonu oldu Fenerbahçe'nin en az"