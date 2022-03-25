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Rıdvan Dilmen'den Portekiz - Türkiye maçı yorumu

Yorumcu Rıdvan Dilmen, A Milli Takımımızın Portekiz'e 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası biletini kaybettiği maçı değerlendirdi

  • 01
    Rıdvan Dilmen'den Portekiz - Türkiye maçı yorumu

    Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da Portekiz - Türkiye maçını şu sözlerle değerlendirdi:
  • 02
    Rıdvan Dilmen'den Portekiz - Türkiye maçı yorumu

    "Hayalimiz Konya'da İtalya ile oynamaktı ama maalesef olmadı. Maçta gerçekten fırsat geldi. 2-0'lardan asla ümidimi kesmem ama galipken de maç bitti demem. Ah şu atsaydı demesinler. Son yıllarda Türkiye'nin en iyi penaltıcısı kullandı. Çok uzun zamandır böyle bir penaltıcı görmedim. Topu önce Burak'a verirsiniz ama öyle bir yerde penaltı kaçırırsınız ki sıkıntı yaratabilir.
  • 03
    Rıdvan Dilmen'den Portekiz - Türkiye maçı yorumu

    Portekiz teknik direktörü istese, bizim teknik direktörümüz bu kadroyla çıkmaz. Hakikaten de buna üzülüyorum. Portekiz'de çok iyi orta saha oyuncuları var ama 1.70 dördü de. Danilo ve Fonte iki ağır stoperi vardı. Ronaldo artık gitmiyor. Dipdiri oyuncuydu ama artık fizik olarak bitmiş. Saygıdan dolayı oyundan çıkmıyor.
  • 04
    Rıdvan Dilmen'den Portekiz - Türkiye maçı yorumu

    Biz şu orta sahaya karşı önce tut sonra atı yapsaydık. Dirençli oyunculara karşı zorlanacak oyuncular vardı Portekiz'de. Biz ne yaptık onlardan daha zayıf bir orta saha çıkardık. Bizim hoca hiç değişiklik yapmıyor. Yürüye yürüye pas yapıyorlar. Arada bir net pozisyonlara giriyorlar. Biz ilk değişikliğimizde oyuna forvet aldık.
  • 05
    Rıdvan Dilmen'den Portekiz - Türkiye maçı yorumu

    Kuntz eğer maceraya atılmasaydı, yenilebilir miydik, yenilebilirdik ama bu Portekiz'i çok daha fazla zorlardık. 0-0'ı sert orta sahayla oynasaydık daha farklı olabilirdi. Teknik direktör oyuncuyla istişare eder ama karar verici kendisidir.
  • 06
    Rıdvan Dilmen'den Portekiz - Türkiye maçı yorumu

    Bizim takım 66 dakika boyunca boşu boşuna maç yaptı. İki takım teknik direktörü de bu kadroyla çıkacaklarını beklemiyorlardı. Biz iki orta saha ile 3 oyuncuyu karşılıyoruz. Bizim kadronun önündeki oyuncular üçlüye müsaade etmez. Zeki pozisyon almakta zorlandı. Portekiz orta sahası halı sahada maç yapsa rakip 1 saat boyunca santra yapar. Biz dinamik oyuncularla başlasaydık rahat rahat oyunu 2-0'a getiremezlerdi.
  • 07
    Rıdvan Dilmen'den Portekiz - Türkiye maçı yorumu

    Burak Türk futbolunun gördüğü son 15 yılın en iyi santrforu. Gerçekçi olalım, bizim takım ikinci yarı top oynamadı. Ah be ne gol kaçtı dediğimiz bir pozisyon yok ikinci yarı. Ben her milli futbolcuya gurur duyarım. Birinci de olsa sonuncu da olsa duyarım. Bize 2-2 için acayip bir fırsat geldi ama değerlendiremedik.
  • 08
    Rıdvan Dilmen'den Portekiz - Türkiye maçı yorumu

    2-2'yi bulsak Çek Cumhuriyeti maçının bir benzeri olabilirdi ama biz penaltıya pozisyonunda oyuna ortak olduk. Beraberliği yakalasak Portekiz'e göre daha avantajlı olabilirdik. 
  • 09
    Rıdvan Dilmen'den Portekiz - Türkiye maçı yorumu

    3-1 yenildikten sonra 'Takımla gurur duyuyorum' dememelisin. Biz Moldova falan değiliz. Bizim milli takımın defansının ikisi Premier Lig'de oynuyor, 1'i İtalya'da oynuyor. Sağ taraftaki oyuncun Fransa'da oynuyor. Sağ öndeki Marsilya'da oynuyor. Sol önünde yıldız oyuncumuz var.
  • 10
    Rıdvan Dilmen'den Portekiz - Türkiye maçı yorumu

    Bu Portekiz'den çok daha iyiyiz demek değildir ama 3-1'den sonra bu cümleleri hak etmiyoruz. 3-1 mağlubiyetinde biz gururlanmayız. Kuntz hocanın bu açıklamaları doğru değil.
  • 11
    Rıdvan Dilmen'den Portekiz - Türkiye maçı yorumu

    Türkiye'nin en iyi penaltıcısı penaltıyı attı. Son 17 penaltısını gole çevirmiş, olmadı işte... İhale Burak Yılmaz'a mı kaldı şimdi? Burak Yılmaz, son maçını Konya’da alkışlar altında oynamalı, İtalya maçıyla bırakmalı."
  • 12
    Rıdvan Dilmen'den Portekiz - Türkiye maçı yorumu
  • 13
    Rıdvan Dilmen'den Portekiz - Türkiye maçı yorumu

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