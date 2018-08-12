Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Bursaspor ve Halil Umut Meler'in kararlarını yorumladı
12.08.2018 - 00:25 | Güncelleme:
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Lefter Küçükandonyadis Sezonu ilk maçında Bursaspor'u evinde 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Phillip Cocu yönetiminde ilk lig maçına 3 puanla başlarken maçtaki VAR kararları mücadeleye damga vurdu. Halil Umut Meler, Bursaspor'un bir penaltısını ofsayt gerekçesiyle iptal ederken son uzatma dakikasında da VAR'a başvurdu. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, maçı ve Meler'in kararlarını yorumladı
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Fenerbahçe, Lefter Küçükandonyadis Sezonu'na galibiyetle başladı ve ligde 7 yıl aradan sonra ilk kez 9 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sarı-lacivertlilerde Ali Koç, başkan olarak ilk lig maçına çıkarken yeni teknik direktör Phillip Cocu da ilk lig maçına çıktı.
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Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta Giuliano ve Josef'in golleriyle 2-1 öne geçti. Maçta 60. dakika oynanırken Halil Umut Meler önce Bursaspor lehine penaltı verdi yoğun itirazlar sonrasında VAR'a başvurdu. VAR'dan gelen bilgi doğrultusunda pozisyon başlangıcının ofsayt olduğuna karar veren Meler, penaltıyı iptal etti.
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penaltı bekledi. Volkan Demirel ile Martin Skrtel'in ceza sahasındaki pozisyonunda Bursasporlu futbolcuların penaltı beklemesi üzerine VAR'a tekrar başvuran Meler, pozisyonda beyaz noktayı değil, köşe direğini gösterdi ve Fenerbahçe, maçı 2-1 kazandı. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen maçı yorumladı. İşte Dilmen'in yorumları:
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"Fenerbahçe'de bir santrfora ihtiyaç vardı. Soldado artık sonuna geldi. Sonuna kadar yetecek bir futbolcu değildi. Slimani sezon öncesi hazırlığını yaptı mı bilmiyorum ama bir forvet ihtiyacı vardı."
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"Ayew, Barış'ın olması transfer ama asıl transfer, stada gelen taraftarlardır. Ağustos sıcağında stadı doldurdular. Şampiyonluk istatistiklerine baktığınızda taraftar sayısının önemini görürsünüz"
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"Geçen sezon şampiyon Galatasaray, 49 puan aldı sahasında, 17 maç kazandı. Başkanın değişmesiyle müthiş bir stat atmosferi oluştu. Sanki Şampiyonlar Ligi maçı gibiydi"
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"Sağ tarafta Ayew, sol tarafta Barış... Onun dışında futbolcular geçen senekiyle aynı. Hoca, 4-3-3 ile başlarken bu sisteme döneyim dedi. Geçen sezon Josef - Topal diye zırlıyorduk ya. hoca da bunu tercih etti"
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"Taraftarın verdiği ateş ve Barış'ın gençliği ile ikinci gol geldi. Barış'ın presi ile korner kazanıldı ve devamında golle sonuçlandı."
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"AYEW'İN SARI KARTI DOĞRU"
"Ayew'in sarı kartı kesin doğru. Hücum oyuncuları faullerde ya penaltı yaptırır ya sarı kart görür. Yusuf Erdoğan'ın yaptığı penaltı gibi. Aziz Behich olsa penaltı yaptırmazdı. Benim futbol atasözümdür bu. Hücum futbolcuları penaltı yaptırır."
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"Bursaspor henüz hazır bir takım değil. Taraftar enerjisi, başkan enerjisi ve yeni teknik direktör ile beklediğimiz enerji var. Beklediğimiz oyun var mı? Şimdilik yok, bekleyip göreceğiz."
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"Atmosferde problem yok. Şampiyonlar Ligi'nin seviyesi daha farklı olacak. Fenerbahçe, geçen sezonu diri bitirmişti. Yeni sezonda da diri olacaktır"
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COCU'YA KOCAMAN BENZETMESİ
"Cocu'nun Valbuena görüşünün Aykut Kocaman'dan bir farkı yok gibi gözüküyor. Aykut Kocaman'ın Comolli ve Cocu'ya gerekli raporları verdiğini anlayabiliyoruz."
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SKRTEL'İN POZİSYONUNU YORUMLADI
"Bence Skrtel'ın pozisyonu penaltı değil. Ancak yarın öbür gün buna penaltı verebilirler. Arjantin - Nijerya maçında aynı pozisyonda Cüneyt Çakır da pozisyonu izledi ve penaltı vermedi."
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"Bu iş uzun dönemde büyük takımlarına lehine olur. Bunu sadece ben değil Zidane de söylüyor. Şimdi Skrtel'in pozisyonuna 2-3 kişi çıkıp 'Penaltı' diyecek."
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