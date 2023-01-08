Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Kasımpaşa maçı yorumları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Kasımpaşa maçı yorumları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerken Rıdvan Dilmen mücadeleyi değerlendirdi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Kasımpaşa maçı yorumları

    Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçı değerlendirdi. İşte Dilmen'in yorumları

     
  • Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Kasımpaşa maçı yorumları

    "Maçı izlemediğimizi kabul edelim, Gaziantep zor maçtı, Adana Demir de zor maçtı. Bu maç da zor maçtı ve sonuç olarak 7 puanı aldı Beşiktaş. Bunlar iyi puanlar. Üç maçın ortak özelliği taraftarın beklediği oyunun uzağında takım. Demirspor o gün kendi kalitesinin uzağındaydı. Gaziantep'te de hemen hemen ortada maçtı" 
  • Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Kasımpaşa maçı yorumları

    "Büyük kulüplerimizde puan farkı olmamasına rağmen oyuncuların bazen mental olarak hafiften kopukluğunu fizikten anlarız. Beşiktaş'ın fiziken iyi olmadığını net görebiliyorum. Oyunun sonundaki kopuşlardan değil oyun içinde zaman zaman düşebiliyorlar."
  • Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Kasımpaşa maçı yorumları

    "Teknik adamlar takımlarını hep güçlü görürler, Şenol hoca da ofansif takımla çıktı. 4-2-3-1'i seven bir teknik direktör Şenol hoca. Redmond forvet arkası çıktı, Cenk'le yer değişti sonradan. Redmond bence kanat oyuncusu, forvet arkası değil"
  • Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Kasımpaşa maçı yorumları

    "Bence Dele Alli ve Salih 10 numara oynayabilecek iki oyuncu. Dele Alli'yi de bikaç maç daha denemek istemedi Şenol hoca. Artık denenmeyecekmiş izlenimi alıyoruz. Gedson en çok koşan isimlerinden bu ligin. Forvet arkası bir oyuncunun gol atıp asist yapmaması olmaz. O zaman Salih oynayabilir orada."
  • Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Kasımpaşa maçı yorumları

    "Atiba artık bu işin sonuna gelmiş, gitmiyor artık. Selçuk İnan'dan 2 yaş büyük. Golde hatası olabilir insanın ama fizik olarak bittiğini artık görebiliyoruz o da normal artık"
  • Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Kasımpaşa maçı yorumları

    "Hoca son dakikalarda gelirken Saiss'i, Umut'u soktu. Bizim hocaya bak 5'liye döndü der oyuncular da içeride. 2-1'e razı görüntüyü vermesi hocanın takıma da yansıdı."
  • Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Kasımpaşa maçı yorumları

    "Tayfur benim için önemli bir jokerdir. O bile daha diri değil. En diri oyuncu Welinton bence. Weghorst da çok diriydi sezon başında, şimdi daha farklı. Enerji düşüklüğü görülüyor zirvenin gerisinde de kalması nedeniyle. Daha Şubat ayında eksik maçını oynayacak Beşiktaş. Bu psikolojiye rağmen puanları almaya devam ediyorlar"
  • Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Kasımpaşa maçı yorumları

    "Weghorst'un elveda dediği o kadar kesin değil. Tamam bye bye dediğini gördük ama gözleri doldu falan gibi bir durum görmedim ben."
  • Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Kasımpaşa maçı yorumları

    "Şenol hoca Mert'i tercih ediyor, Fenerbahçe'den ayrılırken de oynamak için ayrılmıştı. Başakşehir'de de çok başarılı maçlar çıkardı. Beşiktaş'ta şimdi çok önemli bir sakatlıktan döndü. Mert bütün maçlarda iyi oynamıştı zaten, tahminimden çok daha önde Mert şu anda"
  • Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Kasımpaşa maçı yorumları

    "Ersin gitmek isterse saygı duyulması gerekir. Şenol hoca kalırsa Mert 3-4 yıl daha oynar bu takımda. Daha arkada Utku var. Kaleci oynayacak bir kere. Ersin de eleştirildiği kadar kötü değil, psikolojik olarak da kolay değil. Beşiktaş onu bırakmak istemeyecektir. Oynamak için gitmek isteyecektir. Çok yetenekli bir kaleci bence Ersin de"

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.