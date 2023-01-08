Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Kasımpaşa maçı yorumları

"Ersin gitmek isterse saygı duyulması gerekir. Şenol hoca kalırsa Mert 3-4 yıl daha oynar bu takımda. Daha arkada Utku var. Kaleci oynayacak bir kere. Ersin de eleştirildiği kadar kötü değil, psikolojik olarak da kolay değil. Beşiktaş onu bırakmak istemeyecektir. Oynamak için gitmek isteyecektir. Çok yetenekli bir kaleci bence Ersin de"