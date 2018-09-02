Rıdvan Dilmen: Fatih Terim böyle yaparak intihar etti
02.09.2018 - 09:41 | Güncelleme:
Son şampiyon Galatasaray, 9 puanla gittiği Trabzon deplasmanından aldığı 4-0'lık mağlubiyetle yine 9 puanla döndü ve bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Galatasaray'da Younes Belhanda maç 2-0 iken 30. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Rıdvan Dilmen, NTV'de Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi
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"Trabzonspor büyük bir kulüp. Uzun süre şampiyon olmasa da mazisi önemli olan bir kulüp. Galatasaray'ın 3 sezondur Trabzon'da kaybetmesi normaldir. Trabzonspor'un kazanması normal ama Galatasaray'ın bu kadar kaybetmesi anormal oldu. Belhanda'nın kırmızı kart görmesi haksız bir rekabete dönüştürdü maçı."
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"Trabzonspor ekonomik problemlerine rağmen iyi kadro kurmaya çalıştılar. İranlı stoper Hosseini fena değil. Nwakaeme yetenekli bir oyuncu. Top ayağına yakışıyor. İskender'den sonra Trabzonspor'a iyi bir sol kanat geldi."
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"Fatih Hoca, ikinci yarı Badou Ndiaye'yi alarak orta sahadaki eksikliği gidermeye çalıştı. Trabzonspor da daha fazla topa sahip olmaya odaklandı."
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"İkinci yarıda Muslera, topu oyuna direkt sokmuyor. 'Aman tarihi fark olur' diyor ister istemez. En uçta oynayan Eren Derdiyok'un yetersiz olması, Sinan'ın gününde olması, Onyekuru'nun da etkisiz olması Terim'in planlarını bozdu. Tek olumlu taraf Ndiaye'nin hazır olarak gelmesiydi."
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"Trabzonspor bir Alanyaspor değil. Bu stat da Türk Telekom değil. Trabzonspor bu maça mental olarak hazırmış. Galatasaray ve Fatih Terim'in hazır olmadığını gördüm."
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"Trabzonspor'un galibiyetini kolaylaştıran Alanyaspor maçındaki formasyonun sahada olmasıydı. 5 tane savunma yapmayan oyuncu vardı. Fernando yalnız kaldı. Nagatomo ve Mariano'nun geldiğinden beri en kötü gününde olması mağlubiyeti getiren etkenlerden oldu."
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"Galatasaray maça başlaması gereken 11 ile maçı bitirdi. Ahmet'in yerine Serdar Aziz oynamalı, Ndiaye ile başlamalıydı. Terim duygusal bir takım çıkarmış. Kazanan takım bozulmaz her zaman doğru değildir."
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"Fernando'dan başka savunma yapabilecek bir oyuncu yok. Savunmada ise 4 oyuncudan 3'ü berabat biri kötü oynadı. Ama büyük faturayı Belhanda'ya çıkarırım. Hakemin kararı doğruydu."
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"Galatasaray'ın önünde 40'tan fazla resmi maçı var. Bu 11'i bir daha görmeyeceksiniz. Doğru bir Galatasaray 11'i değil. Terim bu hatayı bir daha yapmayacaktır. Galatasaray'ın 11'i bu olamaz."
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"Teknik adam mutlaka özeleştirisini yapar. Ümit hocayla, Hasan hocayla konuşur. 'Keşke Ndiaye ile başlasaydım' diye düşünecektir. Terim'in pişman olduğuna adım gibi eminim."
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"Ünal Karaman'ın ofansif bir takım yaratması, bu kadar olumsuzluğa rağmen Burak'ın satılmaması, kadronun korunması önemli. Sosa'nın mutsuzluğunun bertaraf edildiğini, Olcay'ın olgunlaştığını görüyoruz."
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"Sosa bir değerdir. Atletico Madrid, Bayern Münih, Milan gibi takımlarda oynadı. Bu oyuncuları maksimum seviyesinde oynatmak önemlidir. Trabzonspor çıkışta ama deplasmanlarda yetmeyebilir. Bu ustaları daha disiplinli hale getirmek gerekir."
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"Taraftar transfer ister. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takımın transfer dönemi bittiğinde santrforu yoksa burada yönetim ve teknik olarak zafiyet vardır."
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"Maicon'un işlemleri bitmiş olsa gidecekti. Şu anda Suudi Arabistan'daydı. Ancak şu an Trabzon'da maç yapıyor. Oyuncuda burukluk, mental düşüklük var. Belki de oyuncu 'Beni zaten satıyorlardı' diyor."
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"Abdurrahim Albayrak geçen hafa 2 forvet alacağız dedi. Bu sözü verdiğiniz zaman, bunu gerçekleştiremediğiniz zaman ve 4 farklı mağlubiyet aldığınız zaman eleştirilirsiniz."
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"FFP kriterleri dün çıkmadı. Akıl alır gibi değil. Şampiyonlar Ligi oynayacaksınız, 29 gol atan bir forvetiniz var ve onu kriterler sebebiyle feda ediyorsunuz. Yerine B planı hazırlamanız gerekiyor. Sen 2.5 ayda forvet transferini halledemezsen 1 günde de halledemezsin. Gomis ile vedalaşılacağı belliydi. Oyuncu da bunu hissediyordu"
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"Ciddi bir strateji hatası yüzünden Terim de zor durumda kaldı. Gomis ve Eren'e rağmen Galatasaray'ın santrfora ihtiyacı var. Hatta stoper de lazımdı. Herkes görecek, izleyecek. Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde 4-6-0 ile oynayacak. Böyle oynamaya mecbur kalacak."
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"Jason Denayer şu an takımda olmalıydı. Ya da onun gibi bir stoper olmalıydı. Her tarafından geçilen stoperlerle Şampiyonlar Ligi'nde oynayamazsın. Şampiyonlar Ligi'nde bu orta sahalarla oynayamazsın. Galatasaray'ın bu 11'i, Şampiyonlar Ligi grubunda belki taraftar desteğiyle 1 puan alır."
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"Galatasaray, 1. torbadan Lokomotiv Moskova'yı istedi. Lokomotiv ve Porto da son torbadan Galatasaray'ı istememiştir. Ama bu grupta birinci de sonuncu da olabilirsin"
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"Şampiyonlar Ligi'nde bu kadroyla oynayamazsın. Bu fizikle Emre, Onyekuru, Belhanda Şampiyonlar Ligi maçlarını kaldıramaz. Yetenekli oyuncular ama uluslararası maçta fizikleri yetmez."
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"Geçen hafta 6-0'lık maçta Alanyaspor işi kolaylaştırdı' demiştim. 2-0'dan önceki Galatasaray ile 2-0'dan sonraki Galatasaray'ı Fatih Terim'i analiz etmesi gerekiyordu. Trabzon'da oynuyorsun, deplasmandasın. Trabzonspor'un iyi oyuncuları var. Terim, bunu hesaplayamadı."
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"Hoca neden Denayer'de ısrar edip, Serdar Aziz'i kullanıyordu? Ahmet Çalık ve Maicon çok ağır oyuncular çünkü. İçinden geçtiler. Fatih Terim geçen haftaki kadroyu bozmayarak bence intihar etti. Zaten elinde 4 tane defans yapmayan forvet oyuncun var. Donk gibi top tutan oyuncuları almalısın."
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