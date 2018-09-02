16 | 22

"FFP kriterleri dün çıkmadı. Akıl alır gibi değil. Şampiyonlar Ligi oynayacaksınız, 29 gol atan bir forvetiniz var ve onu kriterler sebebiyle feda ediyorsunuz. Yerine B planı hazırlamanız gerekiyor. Sen 2.5 ayda forvet transferini halledemezsen 1 günde de halledemezsin. Gomis ile vedalaşılacağı belliydi. Oyuncu da bunu hissediyordu"