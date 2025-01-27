Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky silahlı saldırıdan yargılanıyor
Rihanna'nın iki çocuğunun babası ASAP Rocky'nin silahlı saldırı duruşması başladı. Ünlü rapçi, suçlu bulunduğu takdirde 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir
Rihanna'nın iki çocuğunun babası, ünlü rapçi ASAP Rocky, silahlı saldırı suçlamasıyla yargılanıyor. Gerçek adı Rakim Mayers olan şarkıcının, 2021'de Hollywood'daki bir otelin yakınında eski bir arkadaşına silahla ateş ettiği iddiasıyla yargılanmasına Los Angeles'ta başlandı.
Yarı otomatik silahla iki ağır saldırı suçundan yargılanan ASAP Rocky, hüküm giyerse 24 yıla kadar hapis cezası alabilir.
İlk duruşmada, rapçiyi saldırgan olarak tanımlayan savcılar, Rocky'nin bir anlaşmazlığın ardından çocukluk arkadaşını vurmak için bir plan düzenlediğini iddia etti. Aynı zamanda bir moda tasarımcısı olan ünlü yıldız, suçlamaları reddetti.
36 yaşındaki Rakim Mayers, suçunu kabul etmesi karşılığında 7 yıl ertelenmiş hapis cezası, 3 yıl denetimli serbestlik ve 180 gün hapis cezası öneren savcıların uzlaşma teklifini salı günü geri çevirmişti.
Rakim Mayers'in çocukluk arkadaşı Terell Ephron, geçen yıl ünlü rapçi Hollywood'da kendisine doğru ateş açtığında, mermilerin eklemlerini sıyırdığını, ikonik Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndan sadece bir blok ötede olduğunu ifade etti. Davacı, New York'a geri döndükten sonra bir hastanede tedavi gördüğünü belirtti.
Yetkililer, saldırının 6 Kasım 2021'de, rapçi ve Terell Ephron arasında Hollywood'da yaşanan "hararetli bir tartışma" sonrasında gerçekleştiğini söyledi.
3 hafta sürmesi beklenen davanın ilk gününde Rakim Mayers'in avukatı, şarkıcının, arkadaşını korumak için kurusıkı mermili sahte bir silahla ateş ettiğini söyledi.
Savcının, ünlü müzisyenin Ephron'a silahla ateş ettiğini açıkça ortaya koyduğunu savunduğu güvenlik kamerası görüntüleri jüri üyelerine izletildi. Ancak Rakim Mayers'in avukatı, bu görüntülerin "kıskançlık, yalan ve açgözlülükle" hareket ettiğini öne sürdüğü davacı Ephron'un ifadesi olmadan bir anlam ifade etmediğini söyledi. Avukat; "Bu dava onun güvenilir olup olmamasına göre önem kazanır ya da düşer" dedi.
Rihanna'nın mahkemede, 2013'ten bu yana birlikte olduğu hayat arkadaşını destekleyip desteklemeyeceği henüz doğrulanmadı ama rapçinin avukatı, bunun düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.
Müvekkili adına konuşan avukat Joe Tacopina; "Rihanna'ya karşı çok korumacı ve onu bu davanın yakınında istemiyor. Ama bu ailece alacakları bir karar"dedi.
Rakim Mayers, 2022'de Rihanna ile birlikte Barbados seyahatinden dönerken Los Angeles Havaalanı'nda tutuklanmıştı. Suçlamaları reddetmiş ve kefaletle serbest bırakılmıştı.