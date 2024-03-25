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        Haberler Magazin Rihanna sarışın oldu - magazin haberleri

        Rihanna sarışın oldu

        Ünlü şarkıcı Rihanna, imaj değişikliğine giderek koyu renk saçlarını sarıya boyattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 11:20 Güncelleme: 25.03.2024 - 11:20
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        Koyu renk saçlarıyla tanınan ünlü şarkıcı Rihanna, imaj değişikliğine gitti ve sarışın oldu.

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        Santa Monica'da bir iş toplantısına giderken görüntülenen 36 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, kısa kesilmiş sarı saçlarıyla dikkat çekti.

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        Bol pantolon üzeri tişört ve ceket kombinini tercih eden Rihanna, kendisini çeken fotoğrafçılara gülümseyerek poz verdi.

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        'Riri' lakaplı şarkıcı, kısa süre önce 'güzellik imparatorluğu'nu büyüttüğü haberiyle gündeme gelmişti. İki çocuk annesi şarkıcı, soyadını taşıyan kozmetik markasının Çin pazarına gireceğini açıklamıştı. Çin artık ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci güzellik pazarına sahip ülkesi konumunda.

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        ABD'nin kendi servetini oluşturan en genç milyarderi olan Rihanna'nın serveti Forbes verilerine göre 1.4 milyar dolar. 'Riri' lakaplı iki çocuk annesi şarkıcı, servetinin büyük bir bölümünü kozmetik gelirlerinden elde etti.

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        35 yaşındaki rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğinden iki yaşında RZA Athelston Mayers ve yedi aylık Riot Rose Mayers adlarında iki oğlu olan Rihanna, hem güzellik hem de iç çamaşırı markası için sık sık kamera karşısına geçip yeni ürünlerini kendi tanıtıyor.

        #Rihanna
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