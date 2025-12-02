Habertürk
        Rihanna üçüncü hamilelik günlerini hatırlattı

        Rihanna üçüncü hamilelik günlerini hatırlattı

        Rihanna, ülkesi Barbados'un bağımsızlık yıl dönümünü, üçüncü hamileliğinden ve aile hayatından kesitler sunan bir dizi fotoğrafla birlikte kutladı

        Giriş: 02.12.2025 - 16:11 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:41
        Hamilelik günlerini hatırlattı
        Rihanna, ülkesi Barbados'un bağımsızlığının 59'uncu yılını sosyal medya üzerinden kutlarken, son hamileliğinden daha önce hiç görülmemiş fotoğraflar paylaştı.

        37 yaşındaki şarkıcı, oğulları; RZA Athelston Mayers ile Riot Rose Mayers'ten sonra Eylül 2025'te Rocki Irish Mayers adını verdiği kızını dünyaya getirdi.

        37 yaşındaki sevgilisi ASAP Rocky ile birlikte ailesini büyüten Rihanna, doğup büyüdüğü Doğu Karayipler adasına yaptığı gezi sırasında çekilen fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı.

        Aile hayatından ve üçüncü hamilelik döneminden kesitler sunan şarkıcı; "Barbados, benim memleketim. Bağımsızlığımızın 59'uncu yılını ve Cumhuriyet olarak 4'üncü yılımızı kutluyorum!" notunu yazdı.

        Lisedeyken ABD'li bir yapımcı tarafından keşfedilen ve ülkesinden ayrılan Rihanna, adaya her zaman sıkı sıkıya bağlı kaldı. Yıllar içinde, yalnızca küresel bir yıldız olarak değil, aynı zamanda ülkesinin resmi bir elçisi olarak da varlığını gösterdi.

        #Rihanna
        #Hamile
