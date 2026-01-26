Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Rihanna ve ASAP Rocky çifti Paris Moda Haftası'nda

        Rihanna ve ASAP Rocky çifti Paris Moda Haftası'nda

        Rihanna ve ASAP Rocky, Paris'te moda haftasının tadını çıkarıyor. İkili, defile sonrası romantik akşam yemeğine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 10:30 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paris'in tadını çıkarıyorlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rihanna ve ASAP Rocky, Paris Moda Haftası için gittikleri Fransa başkentinin tadını çıkarıyor. Üç çocuklu çift, Paris'te moda etkinliği sonrası romantik bir akşam yemeğine giderken görüntülenirken şıklıkları ve birbirleriyle uyumlu kıyafet seçimleriyle dikkat çekti. Rocky, kürklü deri ceket ve bere kombinini, Rihanna ise kahverengi bir kıyafet ve leopar desenli bir el çantasını tercih etti.

        Moda Haftası'nın başından bu yana defilelere katılan ünlü çift, bu ayın başlarında ASAP Rocky'nin yeni albümü 'Don't Be Dumb'ı tanıtmak için New York'taydı. Üçüncü çocuğunu eylül ayında dünyaya getiren Rihanna, gözlerden uzak kalmayı değil, istediği etkinliklerde boy göstermeyi tercih ediyor.

        REKLAM

        2019'da ilişkileri başlayan, aşklarını 2021'de kamuoyuna duyuran Rihanna ile ASAP Rocky çiftinin 3 yaşında RZA, 2 yaşında Riot adlarında oğulları ve henüz dört aylık olan Rocki adında kızları var.

        Rihanna, geçtiğimiz günlerde ailesini büyütmeye niyetli olduğunun sinyalini vermişti. 37 yaşındaki şarkıcı, Montana Brown adlı Instagram kullanıcısının, "2026'da seksi ve çekici mi olacağım, yoksa hamile mi kalacağım diye karar veriyorum" başlıklı videosuna; "Bir dakika! Yani deli değilim o zaman? Kesinlikle!" diye yorum yazmıştı, bu da dördüncü çocuk planı olarak yorumlanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kahramanmaraşta bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan hemşire tutuklandı

        (AA) - Kahramanmaraşta, 2021 yılında hastanede bir bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen hemşire, Afyonkarahisarın Dinar ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 2021de henüz 5 günlü...
        #Rihanna
        #Asap Rocky
        #Paris Moda Haftası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Trump iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
        Trump iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Suriye'de YPG'den ateşkes ihlali
        Suriye'de YPG'den ateşkes ihlali
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi