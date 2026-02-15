Rihanna ve ASAP Rocky'den Sevgililer Günü kutlaması

2019'dan bu yana birlikte olan ve ilişkilerini kamuoyuna 2021'de duyuran Rihanna ve ASAP Rocky, uzun birlikteliklerine rağmen aralarındaki romantizmin bitmesine izin vermiyor. Üç çocuklu çift, dün Sevgililer Günü'nde New York'taki bir restorandan el ele çıkarken bir basın ordusuyla karşılaştı.

Sevgililer Günü kutlaması için Rihanna'nın aşkın rengi kırmızı bir elbise giymesi dikkat çekti. Art arda flaşlar patlarken otomobillerine ilerlemeye çalışan ikili, birbirlerinin ellerini bir an olsun bırakmadı. ASAP Rocky, kaldırım, basamak gibi yerlerde çocuklarının annesine centilmence yardım etti.

Rocky'nin elinde, Rihanna'nın verdiği hediye kutusunun olması da gözlerden kaçmadı.

Her ikisi de 37 yaşında olan Rihanna ile ASAP Rocky'nin 3 yaşında RZA, 2 yaşında Riot adlarında oğulları ve henüz beş aylık olan Rocki adında kızları var.

Müzikten uzak kalmayı tercih etse de iç çamaşırı markası ve diğer iş girişimleriyle 1 milyar dolarlık servetin sahibi olan Rihanna, geçtiğimiz günlerde market alışverişini kendisi yaparken görüntülenmişti. Sanatçı, onu tanıyan müşterilerle sıcak diyalog içine girerek alışverişini tamamlamıştı.