River Plate - Boca Juniors maçında olay görüntü!
Arjantin Premier Lig'in 7. haftasındaki derbide River Plate ile Boca Juniors 1-1 berabere kaldı. Müsabakadaki bir pozisyonun ağır çekim görüntüleri de gündem oldu
Arjantin Premier Lig 7. hafta karşılaşmasında River Plate konuk ettiği Boca Juniors ile 1-1 berabere kaldı.
River Plate'in golünü 49. dakikada Pablo Solari, Boca Juniors'ın golünü 70. dakikada Cristian Medina kaydetti.
River Plate bu galibiyetle puanını 13'e çıkartırken, Boca Juniors da 10 puana yükseldi.
River Plate bir sonraki karşılaşmasında Talleres deplasmanına giderken, Boca Juniors da sahasında Belgrano'yu konuk edecek.
AĞIR ÇEKİM GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU!
Müsabada River Plate'in kullandığı bir duran topun ağırlaştırılmış görüntüleri de gündem oldu.
Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta top kaleciye doğru yönelirken aynı anda topa benzeyen bir başka görüntü de direğe çarpıyor.
Kalecinin topa sahip olduğu bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.