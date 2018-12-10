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Güney Amerika'nın en prestijli futbol turnuvası olan Libertadores Kupası'nı en fazla kazanan ülke olan Arjantin ise en yakın Brezilya ile arasındaki farkı daha da açtı. Bu kupayı Arjantin takımları 26, Brezilya takımları ise 18 kez kazandı.