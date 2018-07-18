Riyad'daki Aramco rafinerisinde yangın

Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait petrol rafinerisine "drone" ile saldırı düzenlediği iddia edildi.

Husilere ait El-Mesire kanalında yer alan haberde, dünyanın en büyük enerji şirketi olan Saudi Aramco'nun Riyad'daki petrol rafinerisinin drone ile hedef alındığı öne sürüldü.

ARAMCO: RAFİNERİYE AİT DEPODA KÜÇÜK BİR YANGIN ÇIKTI

Öte yandan Saudi Aramco'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Riyad'daki petrol rafinerisinde bir depoda çıkan küçük çaplı yangının, şirketin itfaiye ve sivil savunma ekibi tarafından kontrol altına alındığı belirtildi.

Yangında herhangi bir can kaybı olmadığı ve rafinerinin çalışmalarının etkilenmediği kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Suudi Arabistan makamlarından olaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ