Ünlü oyuncu Rıza Akın, Japon Miho Shimotashiro ile evlendi. Birçok başarılı dizi ve filmlerde yer alan Rıza Akın'ın evliliği vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Peki, Rıza Akın kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte, Rıza Akın'ın hayatı ve kariyerine dair detaylar...
RIZA AKIN KİMDİR?
Rıza Akın, 15 Eylül 1957 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiş Türk oyuncudur. Adana Tiyatro Derneği'nin yönetim kurulu üyesidir.
Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı (Adana'nın Tiyatro Tarihi - Doç. Nurhan Tekerek). Tiyatro için Ankara'ya taşındı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü. 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğunu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü. Hâlen bir ulusal televizyonda habercilik ve oyunculuk yapmaktadır.
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
|Yıl
|Dizinin veya Filmin Adı
|Oynadığı Rol
|2016
|Cesur Yürek
|Harbi
|2015
|Maral: En Güzel Hikayem
|Muhsin Usta
|2014
|Kardeş Payı
|Tahsin Özdemir
|2012
|Gözetleme Kulesi
|-
|2011
|Alev Alev
|-
|2011
|Tövbeler Tövbesi
|Hasan Akdağ
|2011
|Kılıç Günü
|Nazım
|-
|Küçük Günahlar
|-
|2010
|Samanyolu
|Halil
|2010
|Oğul
|Musa Emmi
|2010
|Saç
|Musa
|2009
|Masumlar
|Vehbi Başar
|2009
|Neşeli Hayat
|Ahmet Bal
|2009
|Karanlıktakiler
|Ramiz
|2009
|Hesaplaşma
|Ahmet Ağabey
|2008
|Son Bahar
|-
|2008
|Tatil Kitabı
|Ambulans Şoförü
|2008
|Süt
|Ali Hoca
|2008
|Kırk
|Ahmet Ağabey
|2008
|Kalpsiz Adam
|Şevket
|2006
|Rıza
|Rıza
|2005
|Beyaz Gelincik
|Resul
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