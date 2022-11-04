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Rıza Akın son yolculuğuna uğurlandı

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden oyuncu ve yazar Rıza Akın için Adana'nın Seyhan kentinde tören düzenlendi. Son yolculuğuna uğurlanan Akın'ın eşi Miho Shimotashiro gözyaşlarına boğuldu

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İHA
  • Rıza Akın son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan usta oyuncu ve yazar Rıza Akın, hayatını kaybetmişti. Akın için Adana'da tören düzenlendi. Törene Akın'ın 2019 yılında Adana'da evlendiği eşi Miho Shimotashiro, yakınları, oyuncu arkadaşları, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar katıldı.
  • Rıza Akın son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    "BENİM İÇİN HER ŞEYDİ"

    Törende gözyaşları içerisinde konuşan Rıza Akın’ın eşi Miho Shimotashiro, “Adana’yı çok seviyordum. 2-3 sene sonra birlikte burada ailemizin yanında yaşamayı düşünüyorduk. Ama artık Adana’nın toprağı oldu. Benim için her şeydi. Baba, çocuk, kardeş, sevgili, eş, aile her şeydi. Ama ben her şeyi kaybettim” dedi.
  • Rıza Akın son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    "KONUŞMAK ÇOK ZOR"

    Ünlü sanatçı Menderes Samancılar da gözyaşlarına boğularak, “Çok zor konuşmak. Rıza'yı eskiden beri tanırım. İnsanın kolu kopar, yüreği kopar öyle bir şey. Ne anlatayım hepimiz biliyoruz Rıza’yı” diye konuştu.
  • Rıza Akın son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Konuşmaların ardından Seyhan Belediyesi Selman-ı Pak Kültür Merkezi'ne Rıza Akın’ın adının verileceği belirtildi. Törenin ardından Rıza Akın'ın cenazesi, Adana Asri Mezarlığı’na defnedildi.
  • Rıza Akın son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    RIZA AKIN HAKKINDA

    Rıza Akın, 15 Eylül 1957'de Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde, ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatro için Ankara'ya taşınan Akın, Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonelleşti.

    1969-1977 yılları arasında tiyatro yaşantısına ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdüren Rıza Akın, 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl sanat danışmanlığını yaptı.
  • Rıza Akın son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Akın, 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan 'Kuartet' adlı filmiyle oyunculuğa dönmüştü.

    'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında memleketi Adana’ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde Japon Miho Shimotashiro ile evlenmişti.
  • Rıza Akın son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

    2022 - Kerr
    2021 - Kalp Yarası
    2021 - Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?
    2020 - Dayı: Bir Adamın Hikayesi
    2020 - Bayi Toplantısı
    2020 - Ceviz Ağacı
    2020 - Alef
    2019 - Canevim
    2018 - Bozkır
    2017 - Aile Arasında
    2016 - Cesur Yürek
    2015 - Maral: En Güzel Hikayem
    2014 - Kardeş Payı
    2012 - Gözetleme Kulesi
    2011 - Alev Alev
    2011 - Tövbeler Tövbesi
    2011 - Kılıç Günü
    2010 - Samanyolu
    2010 - Oğul
    2010 - Saç
    2009 - Masumlar
    2009 - Neşeli Hayat
    2009 - Karanlıktakiler
    2009 - Hesaplaşma
    2008 - Son Bahar
    2008 - Tatil Kitabı
    2008 - Süt
    2008 - Kırk
    2008 - Kalpsiz Adam
    2006 - Rıza
    2005 - Beyaz Gelincik

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