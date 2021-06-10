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Rıza Çalımbay: “Tüm kalbimiz milli takımla atacak”

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi. Çalımbay, “İnşallah milli takımımız İtalya’dan başarıyla döner. Yarın tüm kalbimiz milli takımla atacak” dedi

Rıza Çalımbay: “Tüm kalbimiz milli takımla atacak”
İHA

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında yarın İtalya ile oynayacağı mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Milli takıma Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileyen deneyimli teknik adam, “Milli takımımızda gerçekten her şey çok iyi gidiyor. Ben de inanıyorum. Çok iyi bir takımımız var. İyi bir takımımız olduğunu herkes de kabul ediyor. Milli takımımızın çok iyi bir kadrosu olduğu da belli. Teknik Direktör Şenol Güneş, zaten kendisi de çok iyi bir hoca ve iyi kadro kurdu. Milli takımın büyük çoğunluğu yurt dışında oynayan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Hepsi kendi mevkiinde çok çok başarılılar. Milli takımımızın yukarıya oynaması takımın başarısından kaynaklanıyor. Çok güçlü bir kadromuz ve hırslı oyuncularımız var. Yukarıya oynaması şans falan değil, direkt başarı kaynaklı. Ben Şenol hocaya ve futbolculara başarılar diliyorum. İnşallah sakatlık yaşanmaz ve milli takımımız İtalya’dan başarıyla döner. Yarın tüm kalbimiz milli takımla atacak” diye konuştu.

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