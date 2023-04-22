Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa Şampiyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Diğer Güreş
ABONE OL

Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa Şampiyonu

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, Azerbaycanlı Sabah Saleh Sharıat'ı 2-1 yenerek 12. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa Şampiyonu
İHA

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, elemelerde Sırp Boris Petrusic, çeyrek finalde Norveçli Oskar Marvik ve yarı finalde Litvanyalı Mantas Knystautas'u teknik üstünlükle (8-0) yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde karşılaştığı Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi 2-1 yenerek 12. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu da egale etti.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin gibi büyük bir şampiyonun rekorunu egale etmenin kendisine nasip olduğunu belirtti.

Kayaalp, müsabakanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale etmenin kolay olmadığını dile getiren Kayaalp, şu ifadeleri kullandı:

"Buraya bu rekoru kırmak ve halkımıza hediye etmek için gelmiştim. Ayrı bir hedef için buradaydık. 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin gibi büyük bir şampiyonun rekorunu egale etmek de bize nasip oldu. İnşallah seneye de kırarız. Dile kolay grekoromen gibi zorlu bir branşta 13 tane final yapmak. Söylemesi çok kolay geliyor ama onu bir de bana sorun."

İlk devre rakibiyle yerde mücadele ederken bacağından sakatlandığını vurgulayan Kayaalp, "İkinci derece yırtık olabilir. Şu an ayağımın üzerinde zor duruyorum. Ama çaktırmadım ve o acıyla ortada kalmaya çalıştım. Normalde daha üstün güreşebilirdim. Onun tedavisini oluruz. Önümüze bakacağız. Dünya şampiyonası var ve olimpiyat vizesi alınacak." diye konuştu.

Kendisine her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan'a teşekkür eden Rıza Kayaalp ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

KASAPOĞLU TELEFONLA KONUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ile telefonda görüştü.

Bakan Kasapoğlu, Rıza Kayaalp'i başarısından dolayı tebrik ederek, "En büyük bayram hediyesi oldu. Yeni bir rekor bizleri her zamanki gibi büyük mutluluğa boğdu. Alnından öpüyorum. İnşallah daha nice başarılar elde edersin. Seni, teknik ekibi, federasyonumuzu, başkanımızı ve katkısı olan herkesi gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale eden Rıza Kayaalp de kendisini arayarak desteğini gösteren Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ali Cengiz'den gümüş madalya
DİĞER Ali Cengiz'den gümüş madalya
Yunus Emre Başar, Avrupa üçüncüsü
DİĞER Yunus Emre Başar, Avrupa üçüncüsü
Adem Burak Uzun Avrupa Şampiyonu
DİĞER Adem Burak Uzun, Avrupa Şampiyonu
Kadın Milli Güreş Takımımız Avrupa ikincisi oldu
DİĞER Kadın milli güreşçiler Avrupa ikincisi
Milli halterci Hakan Şükrü Kurnaz, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
DİĞER Hakan Şükrü Kurnaz'dan gümüş madalya!
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Çavuşoğlu'ndan gümüş madalya!
DİĞER Buse Çavuşoğlu'ndan gümüş madalya!
Avrupa Güreş Şampiyonasında Rıza Kayaalp finale yükseldi
DİĞER Rıza Kayaalp finale yükseldi!
Üç milli güreşçi, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
DİĞER Üç milli güreşçi finale yükseldi
Dilara Narin, halterde Avrupa ikincisi
DİĞER Dilara Narin, halterde Avrupa ikincisi
Zeynep Yetgil’den bronz madalya
DİĞER Zeynep Yetgil’den bronz madalya

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.