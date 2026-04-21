        Haberler Bilgi Gündem Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta? Rıza Kayaalp final maçı hangi kanalda?

        2026 Avrupa Güreş Şampiyonası Arnavutluk'un başkenti Tiran'da sürerken, yarı final mücadelesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'in Belaruslu rakibi Pavel Hlinchuk, karşılaşma sırasında sportmenlik dışı bir davranış sergileyerek Kayaalp'e tokat attı. Bu hareketin ardından hakemler tarafından diskalifiye edilen Hlinchuk, turnuva dışı kalırken, Rıza Kayaalp adını finale yazdırmayı başardı. Gözler şimdi büyük bir merakla beklenen final karşılaşmasına çevrildi; gelişmeler yakından izleniyor. Peki Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 22:53 Güncelleme:
        2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli gururumuz Rıza Kayaalp, başarılı performansıyla yoluna devam ediyor. Finale yükselen Kayaalp’in şampiyonluk için çıkacağı son karşılaşma, milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Ayrıntılar haberimizde.

        RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Rıza Kayaalp’in final mücadelesi 21 Nisan Salı günü saat 18.00’de başlayacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak.

        13. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANACAK MI?

        Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde galip gelmesi durumunda kariyerindeki 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Tartışığı eşini öldürdü
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
