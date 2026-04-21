Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Macar rakibi Darius Attila Vitek'i 7-1 mağlup ederek altın madalya kazandı. Organizasyon tarihinde 15. kez finalde güreşen Rıza, Avrupa şampiyonalarında daha önce 12 altın ve 2 gümüş madalya aldı.
Rıza, altın madalyayı alarak Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu ve güreş tarihine adını "altın" harflerle yazdırdı.
Avrupa şampiyonalarına damga vuran milli güreşçi; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında altın, 2011 ve 2024'te ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
RIZA KAYAALP KİMDİR?
Rıza Kayaalp, 10 Ekim 1989 tarihinde Yozgat'ın Kavurgalı köyünde, işçi bir ailenin altıncı ve son çocuğu olarak dünyaya geldi. Güreş serüveni, 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde Grekoromen stilde başladı. 2005 yılında Arnavutluk'un Tiran şehrinde kazandığı Yıldızlar Avrupa Şampiyonluğu, onun uluslararası arenadaki ilk büyük başarısı oldu. Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer olarak, Olimpiyat Şampiyonu Mehmet Akif Pirim'in gözetiminde profesyonel kariyerine hız verdi.