Rıza Kocaoğlu: Çok yalnızım

"BİZ KARDEŞİZ"

Geçtiğimiz haftalarda Rıza Kocaoğlu'nun da yer aldığı bir projenin basın röportajında Tuba Büyüküstün'ün Seda Bakan'a olan bakışları gündem olmuştu. Mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaoğlu, konuyla ilgili konuştu ve şunları söyledi: Biz hepimiz çok iyi arkadaşız. Orada biraz şakalaştık. Seda da Tuba da birbirini çok seviyorlar. Asla yazıldığı gibi bir durum yok. Biz kardeşiz.