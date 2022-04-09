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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rıza Kocaoğlu'nun yeni aşkı: Selin Işık!

Rıza Kocaoğlu, önceki akşam yeni bir aşka yelken açtığı sevgilisi Selin Işık ile birlikte ilk kez görüntülendi

HABERTURK.COM
  • Rıza Kocaoğlu'nun yeni aşkı: Selin Işık!

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Rıza Kocaoğlu, önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda sevgilisi Selin Işık ile birlikte objektiflere yansıdı. Yeni bir birlikteliğe yelken açan Kocaoğlu, Işık'la baş başa yemekteydi.
  • Rıza Kocaoğlu'nun yeni aşkı: Selin Işık!

    "ÇEKMEYİN, RAHATSIZ OLUYORLAR"

    Magazin basını gelmeden restorandan ayrılmak isteyen Rıza Kocaoğlu, sevgilisine ilgi gösterdiği sırada patlayan flaşlarla neye uğradığını şaşırdı.

    Muhabirlerin, "Hayırlı olsun' diyelim mi?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, "Arkadaşlar alınan görüntü yeterli sanırım. İyi akşamlar. Lütfen artık çekmeyin, rahatsız oluyorlar." dedi.
  • Rıza Kocaoğlu'nun yeni aşkı: Selin Işık!

    Gazeteciler, Selin Işık'a, "Rıza Bey bazen sakallı, bazen bıyıklı. Siz hangi imajını tercih ediyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Bu sırada araya giren Kocaoğlu, "Siz hangi tarzı tercih ediyorsunuz?" diyerek, güldürdü.
  • Rıza Kocaoğlu'nun yeni aşkı: Selin Işık!

    "ŞOK OLUYORUZ"

    Rıza Kocaoğlu, 5 gün önce de Berk Atan ve Melisa Doğu ile Beyoğlu'ndaki bir mekanda buluşmuştu. Kocaoğlu, basın mensuplarına, "Arkadaşlar her yerde siz... Artık kendinizi de göstermiyorsunuz. Çıkınca şok oluyoruz." demişti.
  • Rıza Kocaoğlu'nun yeni aşkı: Selin Işık!

    Oyuncu, daha sonra muhabirlerin, "Rıza Bey yanınızda oturan bir hanımefendi vardı. Kim olduğunu sorsak?" şeklindeki sorusuna, "Yapmayın, menajerim Ceren Özmen'i tanımayan yoktur." yanıtını vermişti.
  • Rıza Kocaoğlu'nun yeni aşkı: Selin Işık!

    "BENİM YOK, VARSA SÖYLEYİN"

    Rıza Kocağlu, ardından basın mensuplarının "Peki yanınızda ne zaman birini görürüz?" sorusunu ise, "Aklınızda biri var mı? Benim yok, varsa söyleyin. Bilmiyorum hayat, kader..." sözleriyle cevaplamıştı.
  • Rıza Kocaoğlu'nun yeni aşkı: Selin Işık!

    AŞK BİTTİ

    Öte yandan Rıza Kocaoğlu, geçtiğimiz yıl iki yıl aşk yaşadığı ve kendisi gibi oyuncu olan Hazal Subaşı ile ilişkisini bitirmişti.

    Ayrılık haberini Instagram hesabından duyuran Kocaoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

    Dünyanın ve ülkemizin çok zor süreçlerden geçtiği, acı kayıplar verdiğimiz bu günlerde gündemi meşgul etmek istemesek de paylaşmak durumunda kaldık. Hazal Subaşı ile 2019 yılından beri devam eden ilişkimizi sonlandırmış bulunmaktayız. Birbirimize karşı saygı duyarak verdiğimiz bu kararımıza siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızdan da aynı yaklaşımı bekliyoruz. Bu süreçte bize gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür ederiz.
  • Rıza Kocaoğlu'nun yeni aşkı: Selin Işık!

    "KESİN İFADELERLE YAYILIYOR"

    Ayrılığın ardından Kocaoğlu'nun oyuncu Yüsra Geyik ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü. Çıkan haberlerden sonra Geyik, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

    Oyuncu, "Hakkımda çıkan aşk haberinin doğru olmadığını belirtme ihtiyacı hissediyorum çünkü oldukça kesin ifadelerle, hızlıca yayılıyor... Konuyla ve gerçeği yansıtmayan aşk yakıştırmalarıyla ilgili bir daha konuşmayacağımı bildirmek isterim. Sağlıklı, huzurlu hafta sonlarınız olsun." ifadelerini kullanmıştı.
  • Rıza Kocaoğlu'nun yeni aşkı: Selin Işık!

    "HAYATIMDA AŞK YOK"

    Rıza Kocaoğlu, kısa bir süre sorna yönetmen Burcu Alptekin ile aşk yaşadığı yönündeki dedikoduları soran muhabirlere de, "Öyle bir şey yok. Aşk yok zaten hayatımda. Kendisi benim arkadaşım olur.” açıklamasını yaptı.

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