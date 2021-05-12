Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, bazı sivil toplum örgütleri adına yaptığı yazılı açıklamada, işin niteliğini hiç araştırmadan yatırımlar mevzu olduğunda çevreci kesilen bazı grupların amaçlarının doğa, çevre ve insan hakları olmadığını belirtti. Aykırı açıklamada bulunan grupların 3. havalimanı, 3. köprü gibi büyük yatırımların önünü kesmek için benzer bir çaba gösterdiklerinin hafızalardan silinmediğini vurgulayan Peçe, şunları ifade etti:

"HALKI KIŞKIRTMAK İÇİN"

"Benzer grupların ağacı bahane edip Gezi Parkı olaylarını başlattıkları ve çevreyi günlerce talan etmek sureti ile kalkışma içerisine girdikleri hepimizin malumudur. İkizdere halkını kışkırtmak için yöreye gelen HDP'li vekiller ile 64 baronun taş ocağı ile ilgili yaptığı açıklamayı okuduğumuzda bu çelişkiyi anlamamak izahtan varestedir. PKK tarafından ülkenin dört bir yanında çıkartılan yangınlara bugüne kadar tek ses çıkartmayan HDP'li vekiller ile İstanbul, Ankara, İzmir, Hakkari, Şırnak gibi baroların İkizdere ile ilgili alelacele açıklama yapmaları gerçek niyetlerini ortaya koyma bakımından çok anlamlıdır."

"DENİZ DOLGUSU KAÇINILMAZ"

Peçe, PKK'nın siyasi uzantısı aynı parti mensupları ile bir kısım baroların ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "Soykırım" olarak nitelendirmesine karşı milli baroların yaptığı ortak açıklamaya imza koymayıp ülkesinin değil ABD Başkanının yanında yer aldığını savunan Peçe, şöyle devam etti:

"Bu çevrelerin İkizdere ile ilgili yaptığı açıklamaları iyi niyetle bağdaştırmak asla mümkün değildir. Elbette doğanın zarar görmesini bizler de istemeyiz. Ancak ilimizin coğrafi yapısı gereği arazilerin engebeli olması nedeni ile büyük yatırımlar için aranan düz araziyi bulmak mümkün değildir. Bu nedenle deniz dolgusu kaçınılmaz olmaktadır. Lojistik merkezle ilgili de en yerinde karar deniz dolgusudur. Deniz dolgusu için de İkizdere İşkencedere'deki taşın en uygun taş olduğu bilinen bir gerçektir. Taşın çıkartılması esnasında doğaya verilecek olan tahribatın taş çıkartma işi bittikten sonra giderileceği ve çevrenin eski haline getireceği devletin en yetkili makamları tarafından taahhüt edilmiştir."

DESTEK VEREN STK'LAR

Peçe, açıklamada imzası bulunan meslek örgütleri olarak çevreye verilecek tahribatın eski hale getirilmesi kaydıyla yatırımlara devam edilmesi yönündeki düşünceleri olduğunu kaydetti.

Açıklamaya, Rize Barosu Başkanlığı, Rize Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı, Rize Ticaret Borsası, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Rize Muhasebeciler Odası Başkanlığı, Rize Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı, Rize Kent Konseyi, Rize Kent Gönüllüleri Konseyi, TÜMSİAD Rize Şubesi, MÜSİAD Rize Şubesi, 53 Gazeteciler Derneği destek verdi.