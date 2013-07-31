Rize'de ilginç cenaze!

Rize'de dün aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birbirlerini tabancayla vurup öldüren 42 yaşındaki Hasan Alaca ile akrabası 34 yaşındaki Hızır Bünyamin Alaç'ın tabutları yan yana konuldu, amca çocukları olan babaları birlikte taziyeleri kabul etti, birlikte saf tutarak cenaze namazı kıldı.

Olay dün saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı Çaykent Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Müderrisler Mahallesinde muhtar adayı olmak isteyen Hasan Alaca ile kendisine karşı çıktığı öne sürülen akrabası Hızır Bünyamin Alaç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancalarını çekerek birbirlerine ateş eden ve ağır yaralanan Alaca ve Alaç kaldırıldıkları hastanede can verdi.

Olaydan sonra jandarma ekipleri beldede geniş güvenlik önlemi aldı, cesetler otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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BELEDİYE BAŞKANI AİLELERİ UZLAŞTIRDI

Olayda yaşamını yitirenlerden Hasan Alaca'nın akrabası olan Rize Belediye Başkanı AK Parti'li Halil Bakırcı, gece boyu iki aile ile görüşerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. İki aileyi uzlaştıran Başkan Bakırcı, olayda yaşamını yitiren Hasan Alaca ve Hızır Bünyamin Alaç'ın tabutlarının yan yana konularak cenaze namazlarının birlikte kılınmasını istedi, aileler de bu konuda uzlaştı.

İki akraba için Çaykent Beldesi Müderisler Cami'nde ikindi sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze öncesi Hasan Alaca'nın babası Mustafa Alaca ile Hızır Bünyamin Alaç'ın babası Mehmet Alaç taziyeleri birlikte kabul etti. İmamın ailelere sağduyu çağrısında bulunması sonrasında Mehmet Alaç ile kuzeni Mustafa Alaca, yan yana saf tutarak cemaatle birlikte namaz kıldı. Namazının ardından iki akrabanın cenazeleri ayrı yerlerde toprağa verildi.

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Hayatını kaybedenlerden evli ve iki çocuk babası Hasan Alaca'nın daha önce Rize Belediyesi'nde Ulaştırma Amiri olarak çalıştığı ve bir süre önce işten ayrıldığı, Hızır Bünyamin Alaç'ın ise Rize Adliyesi Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü'nde İnfaz Koruma Memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

RİZE'DE 1.5 YILDA AKRABA CİNAYETLERİNE 12 KURBAN

Rize'de son 1.5 yılda işlenen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği cinayet olaylarının tamamına yakını akrabalar arasında yaşandı. Arazi anlaşmazlığının öne çıktığı olaylarda baba, amca, ağabey, oğul, abla, yenge, kuzen ve kardeşler hayatlarını kaybetti. Rize'de 1.5 yılda yaşanan akraba cinayetleri şöyle:

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Güneysu İlçesi'nde 45 yaşındaki Nedim Özdemir, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı amcasının oğlu 61 yaşındaki Mehmet Özdemir'i, 32 yaşındaki Yücel Yavaş, tartıştığı akrabası 29 yaşındaki Recep Ali Maşalacı'yı tabanca ile öldürdü. Ambarlık Köyü'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kuzenlerine ateş eden 36 yaşındaki Ramazan Türüt'ün tabancasından çıkan mermilerden biri sekerek yengesine isabet etti. Ağır yaralanan 22 yaşındaki Şahzene Türüt kurtarılamadı. Muradiye Beldesi'nde 35 yaşındaki Ali Yıldırım, arazi meselesinden tartıştığı amcası 45 yaşındaki Yavuz Yıldırım'ı tabanca ile öldürdü. Çayeli İlçesi'nde 48 yaşındaki Ahmet K., eve geç geldiği iddiasıyla tartıştığı oğlu 25 yaşındaki Atakan K.'yı tabanca ile vurarak öldürdü. Gündoğdu Beldesi'nde ortak kullandıkları araziden izinsiz çam ağacı kesen kardeşi 58 yaşındaki Mustafa Kopuz'a sinirlenen 60 yaşındaki Nazım Kopuz, dehşet saçtı. Nazım Kopuz, kardeşi Mustafa ile yengesi ve 2 yeğenine tabancayla kurşun yağdırdı. 54 yaşındaki Süheyla Kopuz ile oğlu 25 yaşındaki Akay Kopuz öldü, Mustafa Kopuz ve diğer oğlu 30 yaşındaki Uğur yaralandı. Güneysu İlçesi Yenicami Köyü'nde 14 yaşındaki S.A., kendisini döven babası 55 yaşındaki Şakir A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Çayeli İlçesi'nde 22 yaşındaki Uğur Sarı, eşinden ayrılmak isteyen 8 aylık hamile ablası 24 yaşındaki Nesrin Suiçmez'i tabanca ile vurarak ölümüne neden oldu.

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DHA