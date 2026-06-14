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        Haberler Gündem 3. Sayfa Rize'de kahreden kaza! Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki çift öldü | Son dakika haberleri

        Rize'de kahreden kaza! Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki çift öldü

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde bahçeye giderken içinde bulundukları kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu Adem Altıparmak (57) ile eşi Fatma Altıparmak (55) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 18:29 Güncelleme:
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        Rize'de kahreden kaza! Uçuruma yuvarlanan çift öldü

        Kaza, sabah saatlerinde Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık köyünde meydana geldi. Eşi Fatma Altıparmak ile bahçeye gitmek için yola çıkan Adem Altıparmak’ın kontrolünü yitirdiği 53 HR 291 plakalı kamyonet uçuruma yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Adem Altıparmak’ın hayatını kaybettiği belirledi. Araçtan çıkarılan Fatma Altıparmak da kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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