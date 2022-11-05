Motorlu testerenin üzerine düşen özel güvenlik görevlisi öldü

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Rukiye MEYVECİ/ ÇAYELİ (Rize), (DHA)RİZE'nin Çayeli ilçesinde dengesini kaybederek odun kesilen motorlu testerenin üzerine düşen özel güvenlik görevlisi Elif Keskin (33), hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Sefalı köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. Rize Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Elif Keskin iddiaya göre motorlu testere ile odun kesen akrabası M.A.'ya (46) yardım ettiği sırada dengesini kaybetti. Motorlu testerenin üzerine düşen kadın kanlar içerisinde yerde kaldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Keskin´in cansız bedenini adli tıp morguna kaldırdı. Akrabası M.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Çayeli Rukiye MEYVECİ

2022-11-05 19:42:41



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