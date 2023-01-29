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Ayder'de renkli kar festivali

DHA

Ayder'de renkli kar festivali


ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda bu yıl 15'ncisi düzenlenen Ayder Kar Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı. Halat çekme yarışması yapıp, poşetlerle kayarak karın keyfini çıkaranlar, tulum eşliğinde horon oynadı.
Ayder Yaylası'nda kaymakamlık, belediye ve Ayder Turizm Derneği'nce bu yıl 15´incisi düzenlenen Ayder Kar Festivali´nin son günü renkli görüntülere sahne oldu. Ülkenin çeşitli yerlerinden festivale gelen binlerce kişi araçlarını otoparka bırakarak yayla merkezine yaya ulaştı. Festival alanına ulaşanlar ellerine aldıkları poşetlerle yokuştan kaymaya çalıştı. Daha sonrasında kar üzerinde halat çekme yarışması yapıldı. Kar yağışı altında horon oynayan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Bu yıl kar kalınlığının geçen yıla oranla daha az olduğu dikkati çekti.  
Yaylada poşetle kayan Ömer Türk, "Sürekli geliyoruz. Geçen seneki kar daha çoktu. Şimdi biraz daha az ama olsun yine on numara Ayder her zaman ki gibi mis gibi. Kaymak efsane herkesin bunu denemesi lazım. Korkacak hiçbir şey yok. Bunun heyecanı on numara kayarken adrenalin tavan yapıyor. Buraya bunun için geliyoruz" diye konuştu.
İzmir'den ilk kez Ayder´e gelen Serpil Erdal da, "Festival çok güzel. İzmir´den geldim. İlk defa Ayder´i gördüm. Çok beğendim. Korkudan kayma şansı bulamadım. Yazın nasıl oluyor bilmiyorum ama bir daha gelmeyi düşünüyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Mehmet Can PEÇE
2023-01-29 18:15:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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