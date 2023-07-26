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        RİZE DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİ'NDE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI; O ANLAR KAMERADA-2   

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 00:30
        RİZE DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİ'NDE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI; O ANLAR KAMERADA-2   

         HUSUMETLİLER ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKMIŞRize Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde 1 polis, 1 jandarma, 1 sağlık çalışanı ve 2 kişinin yaralandığı olayın, aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Kentte geçen hafta çıkan bıçakla yaralamalı kavga sonrası aralarında husumet bulunan M.S.Z. ile M.Ç., hastanede karşılaşınca tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.S.Z.'nin tabancayla ateş açmasına M.Ç. de karşılık verdi. Silahların art arda ateşlenmesiyle hastanede panik ve korku yaşanırken kurşunların isabet ettiği M.Ç. ile yanındaki arkadaşı Y.E.Ö., olaya müdahale eden hastane polisi E.E., jandarma uzman çavuş Ş.Ş. ve sağlık çalışanı F.H., yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan M.Ç. ile Y.E.Ö.'nün hayati tehlikelerinin bulunduğu, ayağından yaralanan jandarma ile polis ve kurşunun kolundan sıyırdığı sağlık çalışanının ise durumunun iyi olduğu belirtildi.Olay sonrası yakalanan M.S.Z.'nin sorgusu sürerken, Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Güngör de hastaneye gelerek incelemelerde bulundu.VALİ VEKİLİNDEN AÇIKLAMASilahlı kavgaya ilişkin açıklamada bulunan Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, yaralılardan sağlık çalışanı, polis ve jandarma memurunun hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi. Olayın husumetliler arasında karşılıklı çatışma nedeniyle çıktığını aktaran Sarı, "Hastanemiz acil bölümünde daha önce aralarında husumet bulunduğunu değerlendirdiğimiz vatandaşlar önce sözlü münakaşaya başlıyor. Bu daha sonrasında silahlı çatışmaya dönüşüyor. Hastanede bulunan bir jandarma uzman çavuşumuz ve bir polis memurumuz mesleki sorumlulukları gereği şahıslar arasında gerçekleşen çatışmaya müdahale ediyorlar. Bu süreç esnasında uzman çavuşumuz ve polis memurumuz ayaklarından yaralandılar. Bunun yanı sıra 1 hastane personelimiz hafif şekilde yaralandı. Tedavileri sağlık müdürlüğümüzün ve hekimlerimizin koordinesinde devam ediyor. Şükürler olsun hayati tehlikeleri yok. Olaydaki şüpheli şahıslardan biri Eğitim ve Araştırma Hastanemizde müdahale altında. Diğer şüpheli emniyet ekiplerimizce suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. Başsavcılığımız tarafından süreç başlatıldı. Çok değerli mesai arkadaşlarımızın kendileri ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletiyoruz" diye konuştu.10'U AŞKIN BOŞ KOVAN BULUNDUBu arada olay yeri inceleme ekiplerince 10 aşkın boş kovan tespit edilip, geçici muayene hizmetine ara verilen acil servisin, tamamlanacak inceleme ve soruşturma sonrası yeniden açılacağı öğrenildi. (DHA)

        Görüntü Dökümü

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        Vali Vekili AçıklamaHaberKamera: Mehmet Can PEÇE-RİZE,(DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Rize

        2023-07-26 00:29:05

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