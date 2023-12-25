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        Rize'deki fırtınada 82 çatı uçtu, 13 araç hasar gördü

        RİZE´de önceki gün etkili olan fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, üzerine çatı malzemesi isabet eden araçlarda hasar oluştu.  Rize Valiliği, yapılan hasar tespit çalışmalarında kentte 82 yapının çatısının uçtuğunu, 13 araçta da hasar oluştuğunu duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:10
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        Rize'deki fırtınada 82 çatı uçtu, 13 araç hasar gördü
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        RİZE´de önceki gün etkili olan fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, üzerine çatı malzemesi isabet eden araçlarda hasar oluştu.  Rize Valiliği, yapılan hasar tespit çalışmalarında kentte 82 yapının çatısının uçtuğunu, 13 araçta da hasar oluştuğunu duyurdu.

        Kentte önceki gece fırtına etili oldu. Fırtına nedeniyle Gülbahar Mahallesi´ndeki bir binanın çatısını yerinden sökülerek uçtu. Havada uçuşup, çevreye savrulan çatıya ait tahta ve sac parçaları, karşıdaki 9 katlı siteye çarptı. Sitenin dış cephesinde hasar oluşurken, 2 evin balkon korkulukları zarar gördü. Uçan çatı malzemelerinin isabet ettiği siteye ait bir dairenin de pencere camları kırıldı. Uçan çatının bazı parçaları 13 katlı binadaki balkonlarda asılı kaldı. Site önünde üzerine uçan çatı parçasının düşen park halinde bir otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, itfaiye ve belediye ekipleri önlem alarak temizlik çalışması başlattı.

        Bölgede günün ağarmasıyla çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, merdivenli araçla balkonlarda ve binanın dış cephesinde asılı kalan çatı parçalarını güvenli şekilde aldı.

        ÇATI UÇMA ANI KAMERADA

        Kent genelinde etkili olan fırtına birçok ilçede de hayatı olumsuz etkiledi. Ardeşen ilçesine bağlı Seslidere köyünde de birçok noktada fırtına nedeniyle çatılar uçtu, park halindeki 1 kamyonet hasar gördü. Köyde 2 katlı binanın çatısının yerinden sökülüp, uçma anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

        VALİLİK 95 İHBARIN YAPILDIĞINI AÇIKLADI

        Rize Valiliği tarafından paylaşılan meteorolojik bilgi notunda meydana gelen olaylarla ilgili 95 ihbarın yapıldığı; ihbarlardan 82´sinin çatı uçması, 13´ünün de araç hasarı olduğu belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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