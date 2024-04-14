'Şehrin yüz ölçümünü değiştiren hastane, dünya standartları üzerinde inşa edilecek'

RİZE'dedeniz kıyısında, 350 bin metrekarelik alanda, 8 milyon ton taş kullanılarak oluşturulan dolgu sahada yapımına başlanan Rize Şehir Hastanesi'nde zemin güçlendirme çalışmalarına geçildi. AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, "Havalimanı ve şehir hastanemizle beraber Rize'nin yüz ölçümü değişiyor. Yatak başına düşen metrekare sayısına baktığımızda; bu konuda hastanemiz dünya standartlarının üzerinde olacak" dedi.

Kentteki arazi sorunu nedeniyle havalimanı, lojistik liman ve millet bahçesi projelerinden sonra deniz dolgusu üzerine inşa edilecek Rize Şehir Hastanesi'nin dolgusu, Gündoğdu ve Hamidiye mahalleleri arasındaki sahil bandına planlandı. Pazar ilçesindeki taş ocağından günde 800 kamyonla taşınan 8 milyon ton taşın denize dökülmesi ile 350 bin metrekare alan kazanıldı. Dolgu alanını Karadeniz'in dalgalarından korumak için 14 bin beton bloğun yerleştirilmesi işlemine geçilen bölgede, 850 yataklı hastane yapılacak. Denize sıfır, yöre mimarisiyle inşa edilecek 5 katlı hastanenin kapasitesi, kentin ihtiyaçlarına göre zamanla artırılabilecek. Projede zemin güçlendirme çalışmalarına geçilirken, Türkiye'nin yüz ölçümünü artıran deniz dolgusunun üzerine yapılacak hastane, dünya standartlarında olacak. 4 blok halinde yapılacak hastane; 206 poliklinik, 150'den fazla yoğun bakım ünitesi ve ameliyathane ile hizmet verecek.

'HASTANE SORUNU 100 YIL ORTADAN KALKACAK' AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, yerinde incelediği çalışmalara ilişkin, "Rize'nin en önemli sorunlarından bir tanesi, arazi ve arsa sorunudur. Bugün 55 dönüm alan üzerine oturtacağımız bir hastaneyi, 350 dönümlük bir dolgu alanı üzerine yerleştiriyoruz. Bunun 2 sebebi var. Bir sosyal alanları geniş tutmak, iki yarın bir gün şehrin ihtiyaçları arttığında ve daha büyük bir hastane ihtiyacı olduğunda; hastane hizmetlerinin tamamını bu alanda görebilmek istiyoruz. Bugün oluşturduğumuz bu alan, Rize'nin hastane sorununu 100 yıl ortadan kaldıracak düzeydedir. İhtiyaç olduğunda 1500 yatak kapasitesine kadar çıkabilecek bir alanımız olacak. Türkiye'nin en nitelikli şehir hastanelerinden bir tanesini, Cumhurbaşkanımızın memleketinde, onun desteğiyle gerçekleştiriyoruz" dedi.