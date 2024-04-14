Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 3-0

43’üncü dakikada Antalyaspor sağ kanattan Safuri’nin kullandığı köşe vuruşunda havadan kale sahasına doğru gelen topa Buksa'nın kafayla yaptığı vuruşu kaleci Gökhan kontrol etti.

Süper Lig’in 32’nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 3-0 mağlup etti.

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