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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 16:55 Güncelleme: 14.04.2024 - 16:55
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Emre Kargın, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Varesanovic, Akintola, Minchev

        Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Saric, Larsson, Buksa

        Gol: Dk. 33 Zeqiri (Çaykur Rizespor)

        Sarı kart: Dk. 38 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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