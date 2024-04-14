Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Emre Kargın, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Varesanovic, Akintola, Minchev
Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Saric, Larsson, Buksa
Gol: Dk. 33 Zeqiri (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 38 Varesanovic (Çaykur Rizespor)
RİZE
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