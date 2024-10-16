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        Rize Emniyet Müdürlüğü'ne 51 araç törenle teslim edildi

        RİZE'de Emniyet Müdürlüğü hizmetine sunulacak 109'un aracın 51'i, törenle teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 16:38 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:38
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        Rize Emniyet Müdürlüğü'ne 51 araç törenle teslim edildi
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        RİZE’de Emniyet Müdürlüğü hizmetine sunulacak 109’un aracın 51’i, törenle teslim edildi.

        Rize Emniyet Müdürlüğü personelinin hizmetine sunulmak üzere hayırsever iş insanları ile Emniyet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı'nın katkılarıyla alınan 109 araçtan 51’i, sahil otoparkında düzenlenen törenle teslim edildi. Törene Rize Valisi ihsan Selim Baydaş, Rize Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize Müftüsü Naci Çakmak, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve hayırseverler katıldı. Saygı duruş ve İstiklal Marşıyla başlayan tören, açılış konuşmalarıyla devam etti. Konuşma sonrası kurban kesilirken, tören yeni araçların şehir turu atmasıyla sona erdi.

        ‘DAHA GÜÇLÜ VE HIZLI HAREKET EDECEĞİZ'

        Törende konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Şu an ilk etap olarak Emniyet Müdürlüğümüz envanterine 51 aracı törenle taktim edeceğiz. Devamı gelecek. Şehrimizin gerek trafik, gerek asayiş yönünde huzur ve emniyetini sağlayacak Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız bu yeni araçlarla daha güçlü ve hızlı hareket edecek. Envanterde bulunan belli bir yaşın üzerine gelmiş araçlar elden çıkarılacak. Bu yeni araçlarla hizmetlerimizi yürüteceğiz. Bu araçların büyük çoğunluğu arazi kullanıma uygun araçlar olacak" dedi.

        ‘CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ÇÖZÜMLER ÜRETME İÇERİSİNDEYİZ’

        Yeni araçların kendilerine güç katacağını belirten Rize Emniyet Müdürü Murat Türesin de "Emniyet hizmetlerinin daha kaliteli yürütülmesi vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çözümler üretme çabası içerisindeyiz. 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin milletimize hizmet etmeyi ilke edinen teşkilatımız asayişten trafiğe, uyuşturucudan terörle mücadeleye kadar suç ve suçlularla mücadele etmeye kararlıdır. Kapasite ve kabiliyetimizi artırarak daha güçlü ve görünür şekilde devletimizin vizyonu ile şekillenen Türkiye Yüzyılı’na 'huzurun yüzyılı' olarak da katkı sunacaktır" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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