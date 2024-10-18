Sağanak nedeniyle uçamayan doğana büfeci sahip çıktı

RİZE’de büfe işleten Seçkin Memişoğlu, sağanak nedeniyle uçamayıp dükkanının önüne düşen doğana sahip çıktı. Memişoğlu, 2 gün boyunca özenle beslediği doğanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Piriçelebi Mahallesi Kütüphane Sokak’ta büfe işletmeciliği yapan Seçkin Memişoğlu, 2 gün önce etkili olan sağanak sırasında uçamayıp dükkanının önüne düşen doğana sahip çıktı. Memişoğlu, tüylerinin ıslanıp, kanat çırpacak enerjisi kalmayan doğanı, plastik kasadan yaptığı kafes içerisinde koruma altına aldı. Memişoğlu, 2 gün boyunca elleriyle döner vererek beslediği doğanın durumunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. Doğan, doğaya salınmak üzere ekiplere teslim edildi.