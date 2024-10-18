Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Sağanak nedeniyle uçamayan doğana büfeci sahip çıktı

        RİZE'de büfe işleten Seçkin Memişoğlu, sağanak nedeniyle uçamayıp dükkanının önüne düşen doğana sahip çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:29 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak nedeniyle uçamayan doğana büfeci sahip çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE’de büfe işleten Seçkin Memişoğlu, sağanak nedeniyle uçamayıp dükkanının önüne düşen doğana sahip çıktı. Memişoğlu, 2 gün boyunca özenle beslediği doğanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

        Piriçelebi Mahallesi Kütüphane Sokak’ta büfe işletmeciliği yapan Seçkin Memişoğlu, 2 gün önce etkili olan sağanak sırasında uçamayıp dükkanının önüne düşen doğana sahip çıktı. Memişoğlu, tüylerinin ıslanıp, kanat çırpacak enerjisi kalmayan doğanı, plastik kasadan yaptığı kafes içerisinde koruma altına aldı. Memişoğlu, 2 gün boyunca elleriyle döner vererek beslediği doğanın durumunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. Doğan, doğaya salınmak üzere ekiplere teslim edildi.

        ‘BESLERKEN PARMAĞIMIZI BİR İKİ KEZ ISIRDI’

        Doğanı beslerken parmağını ısırdığını söyleyen Seçkin Memişoğlu, “Aşırı yağmurda bir anda önümüze düştü. Yorgun düşmüş. Yürüyecek, uçacak hali yoktu. Dükkana aldık, Milli Parklar Müdürlüğü’nü aradık. Arkadaşlar sağ olsun geldi ve teslim ettik. Beslerken parmağımızı 1-2 kez ısırdı” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzmanlardan "Doğu Anadolu Fay Zonu" açıklaması: "Döngü tamamlandı"
        Uzmanlardan "Doğu Anadolu Fay Zonu" açıklaması: "Döngü tamamlandı"
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        30 yıl sonra gelen taciz açıklaması
        30 yıl sonra gelen taciz açıklaması
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum

        Benzer Haberler

        Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
        Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
        Rize ve Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı
        Rize ve Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı
        Rize Emniyet Müdürlüğü'ne 51 araç törenle teslim edildi
        Rize Emniyet Müdürlüğü'ne 51 araç törenle teslim edildi
        Rize Emniyet Müdürlüğüne 51 araç tahsis edildi
        Rize Emniyet Müdürlüğüne 51 araç tahsis edildi
        Rize merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Rize merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Rize Valisi Baydaş'tan "Kaçkar by UTMB" değerlendirmesi:
        Rize Valisi Baydaş'tan "Kaçkar by UTMB" değerlendirmesi: