Rize'de fırtına; balıkçı kafesi kayalıklara vurdu

RİZE'ninÇayeli ilçesi açıklarında balıkçı kafesi, oluşan dev dalgalarla yaklaşık 500 metre sürüklenerek kayalıklara vurdu.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, balıkçıları olumsuz etkiledi. Çayeli ilçesi açıklarında kültür balıkları üreten bir şirkete ait balıkçı kafesi, fırtınada kıyıya sürüklendi. Metrelerce yükseklikteki dalgaların sahile taşıdığı kafes, bulunduğu yerden yaklaşık 500 metre sürüklenerek, kıyıdaki kayalıklara takıldı. Çevrede yer alan barınaktaki balıkçıların ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye gelerek inceleme başlattı. Kafesin kayalıklara takıldığı anlar, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde; kafesin kıyıya yaklaşması, balıkçıların kafesi çekmeye çalıştığı anlar yer aldı.

'BİLİNÇSİZ MONTAJ SONUCU DOĞAYA KORKUNÇ ZARAR VERİLİYOR'

Tanık olduğu anları anlatan balıkçı Zafer Koçal, "Bölgemize 3-4 yıldır çiftlikler kurulmaya başlandı ama bilinçsiz, tecrübesiz ekiplerle kuruluyor. Sonuç bu oluyor. Bu şu ana kadar 7'inci oluyor. Yazık günah, milli servet. Karadeniz'de olabilecek fırtınanın yarısı kadar olan bir fırtınada koptu. Bilinçsiz montaj sonucu doğaya korkunç zarar veriliyor. Olay olduğu esnada dalga yüksekliği 4-5 metre civarındaydı. Zaten Karadeniz'de dalgaların yüksekliği 10 metreye kadar ulaşabiliyor. O dalgada koptu. Yazık, günah, çöp oldu. Bunları daha sağlam montaj yapmak gerekiyor. Yoksa bu tip havuzlar en ufak fırtınada zarar görüyor" dedi.