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        Rize'de hortum; 6 katlı binanın çatısı uçtu

        RİZE'ninÇayeli ilçesinde fırtına çıktı, denizde hortum oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 18:00 Güncelleme: 19.10.2024 - 18:05
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        Rize'de hortum; 6 katlı binanın çatısı uçtu
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        RİZE'ninÇayeli ilçesinde fırtına çıktı, denizde hortum oluştu. Kıyıya ulaşan hortum, mahallede 6 katlı bir binanın çatısını uçurdu.

        İlçede öğleden sonra özellikle sahil kesiminde fırtına ve hortum etkili oldu. Küçüktaşhane Mahallesi'ndeki 6 katlı Terzioğlu Apartmanı'nın çatısı, hortumda yerinden sökülerek uçtu. Havada savrulan çatı malzemeleri, binanın arka bahçesi ve otoparkına düştü. Çatı malzemelerinin üzerine düştüğü bir otomobil, zarar gördü. Çatının uçtuğu anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; denizde oluşan hortumun karaya ulaşması, binanın çatısının yerinde sökülüp, uçtuğu anlar yer aldı.

        'ÇATIYI KATLADI'

        Mahallelilerden Kadir Terzi, "Denizde 2 tane hortum oluştu. Biri farklı yöne gitti, diğeri tam binanın üzerinden geçti ve çatıyı bu hale getirdi. Çatıyı katladı, malzemeleri savurdu. Çatıyı bir sene önce yapmıştık" dedi. Binada oturanlardan Mustafa Kızılkaya da "Öyle şiddetliydi ki binayı yerinden kopardığını zannettim. Ne olduğunu ben de anlamadım. Deprem gibi etkili olduğunu hissettik" diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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