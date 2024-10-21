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        Rize'de heyelan; 2 boş ev toprak altında kaldı

        RİZE'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda boş 2 ev toprak altına kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 08:40 Güncelleme: 21.10.2024 - 08:45
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        Rize'de heyelan; 2 boş ev toprak altında kaldı
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        RİZE'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda boş 2 ev toprak altına kaldı. AFAD ekipleri, güvenlik önlemi alınan bölgede inceleme başlattı.

        İlçede dün gece boyu süren sağanak sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Büyükköy beldesi Dereiçi köyünde heyelan meydana geldi. Heyelanda boş 2 katlı 2 ev, dik yamaçtan kayan toprağın altında kaldı. Dere yatağına akan toprak nedeniyle göllenme oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD görevlileri, alanda güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

        Heyelan nedeniyle yolu kapanan köye farklı güzergahlardan ulaşım sağlanıyor.

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