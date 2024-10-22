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        Rize'de heyelanda kayan toprağın önünü tıkadığı derede temizlik çalışması (2)

        5İLÇEDE 95 NOKTADA HEYELANRize'de 13 Ekim tarihinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası Rize Valiliğince yazılı açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 19:51 Güncelleme: 22.10.2024 - 19:51
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        Rize'de heyelanda kayan toprağın önünü tıkadığı derede temizlik çalışması (2)
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        5İLÇEDE 95 NOKTADA HEYELAN

        Rize’de 13 Ekim tarihinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası Rize Valiliğince yazılı açıklama yapıldı. Yağışlarla ilgili paylaşılan bilgi notunda; 5 ilçede 95 noktada heyelan meydana geldiği bildirildi. Ekiplerin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü kentte 36 ayrı noktada incelenen 42 konutun 15’inin nakline, 4 konut için afet önleyici duvar yapımına karar verildiği ifade edildi.

        18 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

        Açıklamada aralıklarla devam eden yağış nedeniyle oluşabilecek afet riskine karşı alınan önlerler nedeniyle 18 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiği kaydedildi. Ayrıca yağış nedeniyle enerji çalışmalarıyla, tarımsal ve hayvansal zarar tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

        Mehmet Can PEÇE/RİZE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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