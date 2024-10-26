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        Rize'de heyelanın önünü kapattığı derede su seviyesi yola ulaştı

        RİZE'de sağanak sonrası kentte birçok noktada yaşanan heyelanlara ilişkin hasar tespit çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:59 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:05
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        Rize'de heyelanın önünü kapattığı derede su seviyesi yola ulaştı
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        RİZE'de sağanak sonrası kentte birçok noktada yaşanan heyelanlara ilişkin hasar tespit çalışması devam ediyor. Çayeli ilçesi Derecik köyünde, heyelanlı yamaçtaki çay bahçesinde derin yarıklar oluşurken, toprağın önünü tıkadığı derede su seviyesi yükselip yola ulaştı. Derecik köyü Muhtarı Ramazan Küçüksarı, "Yukarıdaki yamaçtan kopmalar olduğundan tehlike devam ediyor" dedi.

        Rize’de aralıklarla devam eden sağanak, kentte olumsuzlukları beraberinde getirdi. Sağanak nedeniyle 20 Ekim'de heyelan meydana gelen Büyükköy beldesi Derecik köyünde, boş 2 katlı 2 ev, dik yamaçtan kayan toprağın altında kaldı. Dere yatağını kapatan toprak nedeniyle gölleşme oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD görevlileri, alanda güvenlik önlemi alıp temizlik çalışmalarına başladı. Bugün öğle saatlerinde etkisini arttıran sağanak, beldedeki çalışmaları olumsuz etkiledi. Çalışmaların kısmen durduğu bölgede, dere yatağındaki su seviyesi yola ulaştı. Yamaçtaki çay bahçesinde derin yarıklar oluştu. Yaklaşık 1,5 metre seviyesi yükselen derede ekipler, yeniden temizlik çalışmasına başladı.

        Dere yatağını kapatan heyelan ve yağışların ardından Derecik Deresi'nin su seviyesinin yükseldiği söyleyen Derecik köyü Muhtarı Ramazan Küçüksarı, "Yağmur öğle saatlerinde şiddetini arttırdı. Şu an derenin su seviyesi yolumuza ulaşmış durumda. DSİ personeli çalışıyor. Yukarıdaki yamaçtan kopmalar olduğundan tehlike devam ediyor. Çay bahçesinden su çıkmazken şimdi su çıkıyor. Şu an burada sıkıntılı bir durum var. İnşallah bu afeti kısa sürede atlatırız" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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