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        Rize'de tomruk yüklü kamyon, kamyonetle çarpıştı; 3 yaralı

        RİZE'nin Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda kavşakta tomruk yüklü kamyonla kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 20:17 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:20
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        Rize'de tomruk yüklü kamyon, kamyonetle çarpıştı; 3 yaralı
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        RİZE’nin Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu’nda kavşakta tomruk yüklü kamyonla kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Rize’den Artvin istikametine giden Tolga K. yönetimindeki 08 ABK 054 plakalı kamyonet, tali yoldan çıkan Nedim A. yönetimindeki tomruk yüklü kamyona yandan çarptı. Kazada kamyonet yol kenarındaki refüje çıkarken, tomruk yüklü kamyon yan yattı. Kaza sonrası kamyon kasasındaki tomruklar yola savruldu. Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Mevlana N. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapanırken, belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yol yeninde ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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