Rize'de 80 yaş üstü hastalara randevusuz muayene

RİZE İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, 80 yaş üstü hastalara randevusuz muayene olabileceğini açıklayarak, yeni heyet polikliniğin hizmete girdiği duyurdu. Yeni uygulamalarla ilgili konuşan Tepe, “Değerli halkımızın faydasına, yararına olduğunu düşündüğümüz iki yeni uygulamamız var. Bunlardan bir tanesi 80 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımıza ilimiz genelinde randevu alınmasına gerek kalmaksızın muayene olma imkanı sunuyoruz. Herhangi bir sebeple hastanelerimize heyet raporu için başvuran vatandaş yönelik de bir kolaylık geliştirdik. Araştırma hastanemizde bir heyet polikliniği oluşturduk” dedi.

Açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, “Değerli halkımızın faydasına, yararına olduğunu düşündüğümüz bir iki yeni uygulamamız var. Bunlardan bir tanesi 80 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımıza ilimiz genelinde randevu alınmasına gerek kalmaksızın muayene olma imkanı sunuyoruz. Bu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz dahil olmak üzere tüm devlet hastanelerimizde geçerli bir uygulamadır” diye konuştu.

‘İSTEDİKLERİ HASTANEMİZE BİZZAT GİDEREK MUAYANELERİNİ OLABİLECEKLER’

80 yaş üzeri tüm vatandaşların randevu almadan muayene olabileceğini söyleyen Tepe, “80 yaş ve üzeri tüm hastalarımız ihtiyaçları olduğu anda randevu alınmasına gerek kalmaksızın istedikleri hastanemize bizzat giderek o gün muayenelerini olabileceklerdir. Buradaki amacımız, malum büyüklerimiz yani 80 yaş üstü hastalarımız bir sağlık hizmetine ihtiyaç duyuyorlarsa bırakın 10, 15 günü 3 gün bile, onlar için geç olur. Onlar eziyet çeker, mevcut hastalıkları daha ilerleyebilir, geç kalınabilir endişesiyle onlara olan saygımız, vefamız onları hiçbir şekilde bekletmeksizin aynı gün müracaat ettikleri gün onlara tüm hastanelerimizde ‘randevu neden almadın? Randevu al gel’ demeden tüm polikliniklerde tedavi imkanı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.