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        Rize'de 3 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

        RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 01:22 Güncelleme: 10.11.2024 - 01:25
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        Rize'de 3 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
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        RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. 

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Ardeşen- Çamlıhemşin yolu üzerinde meydana geldi. Çamlıhemşin yönünden Ardeşen’e gitmekte olan Kenan Yeniçırak yönetimindeki 55 H 2300 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kemal Kus yönetimindeki 53 AAR 471 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisi ile yolda yan dönen otomobillerden birine, aynı yönden gelen A.B. yönetimindeki bir başka otomobil çarptı. Kazada otomobillerde bulunan 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı sürücülerden Kenan Yeniçırak ile aynı otomobildeki Turan Kuyumcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

        Yaralı 8 kişinin hastanedeki tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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