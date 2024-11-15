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        Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem

        RİZE'nin Hemşin ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 12:20 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:25
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        Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem
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        RİZE’nin Hemşin ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Hemşin ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.02’de oldu. Yerin 12,85 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Hemşin’in yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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