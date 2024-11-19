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        Rize'de heyelan: 1 ölü, 2 bina tahliye edildi (4)

        KAMERAGÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIRize'nin Çayeli ilçesinde yamaçtan kopan toprak kütlelerinin dolduğu apartmanda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin hafif yaralandığı heyelan anına ait güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 17:02 Güncelleme: 19.11.2024 - 17:05
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        Rize'de heyelan: 1 ölü, 2 bina tahliye edildi (4)
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        KAMERAGÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Rize'nin Çayeli ilçesinde yamaçtan kopan toprak kütlelerinin dolduğu apartmanda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin hafif yaralandığı heyelan anına ait güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı. Görüntüde; heyelan sonrası apartmanların arka cephesindeki yamaçtan kopan toprak kütlesinin evin ön cephesinden çıktığı, evlerin hasar gördüğü anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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