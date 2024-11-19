Rize'de heyelan: 1 ölü, 2 bina tahliye edildi (4)
KAMERAGÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIRize'nin Çayeli ilçesinde yamaçtan kopan toprak kütlelerinin dolduğu apartmanda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin hafif yaralandığı heyelan anına ait güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.
KAMERAGÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Rize'nin Çayeli ilçesinde yamaçtan kopan toprak kütlelerinin dolduğu apartmanda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin hafif yaralandığı heyelan anına ait güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı. Görüntüde; heyelan sonrası apartmanların arka cephesindeki yamaçtan kopan toprak kütlesinin evin ön cephesinden çıktığı, evlerin hasar gördüğü anlar yer aldı.
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