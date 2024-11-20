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        Rize'deki heyelanda yaralanan Zeki: Duvarlar yıkılmıştı

        RİZE'ninÇayeli ilçesinde yamaçtan kopan toprak kütlelerinin dolduğu apartmanda 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelana uykuda yakalanıp, yaralanan Zeki Ayran (33), yaşandıklarını anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 10:20 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:25
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        Rize'deki heyelanda yaralanan Zeki: Duvarlar yıkılmıştı
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        RİZE'ninÇayeli ilçesinde yamaçtan kopan toprak kütlelerinin dolduğu apartmanda 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelana uykuda yakalanıp, yaralanan Zeki Ayran (33), yaşandıklarını anlattı. Enkaza dönen evinden kendi imkanlarıyla çıktığını söyleyen Ayran, "Duvarlar yıkılmıştı. Odanın içine topraklar girmişti" dedi.

        Çayeli ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi'nde gece boyu etkili olan sağanak, heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan toprak kütleleri, bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. Evlerden birinde toprak yığını altında kalan Yakup Ali Bayraktar hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbarla adrese AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, çevredeki 64 daire de tahliye edildi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü heyelanda, ilçeye 24 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Boşaltılan evlerdeki vatandaşlar, misafirhanelere yerleştirildi.

        Hasar tespiti ve temizlik çalışmaları devam ederken, heyelandan yaralı kurtulan iş makinesi operatörü Zeki Ayran, uykuda yakalanıp, kendi imkanlarıyla toprak dolan evinden çıktığını söyledi. Tedavi gördüğü hastanede yaşadıklarını anlatan Ayran, "Kendi imkanlarımla çıktım. Duvarlar yıkılmıştı. Odanın içine topraklar girmişti. Daha önce heyelan yaşamadım. Ufak tefek depremler oldu. Heyelan ise ilk defa oldu" dedi. Zeki Ayran'ın babası Hasan Ayran da "Allah beterinden korusun. Bir de bunu benim içime sorun” diye konuştu.

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