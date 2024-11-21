Rize'de heyelan sonrası toprak dolan evlerin son hali görüntülendi

RİZE'nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı, 64 dairenin tahliye edildiği heyelanda dev toprak kütlesinin kayarak dolduğu evlerin içi görüntülendi; hasarın boyutu gün yüzüne çıktı. Bölgede çalışmalar sürerken; hasar tespit raporunu bekleyenler, itfaiye yardımı ile eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Çayeli ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi'nde 18 Kasım'da etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan toprak kütleleri, bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. Evlerden birinde toprak yığını altında kalan Yakup Ali Bayraktar (35) hayatını kaybetti, 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, çevredeki 64 dairede yaşayanlar da tahliye edildi.

60 TON TOPRAK İLE DOLDU Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü heyelanda, ilçeye 24 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Boşaltılan evlerdeki vatandaşlar, misafirhanelere yerleştirildi. Bölgede heyelanla giriş katları toprakla dolan binalarla ilgili teknik inceleme sonrası rapor hazırlanacağı belirtildi. Ön incelemede; yamaçtan kayarak binaların giriş katlarına yaklaşık 60 ton toprak dolduğu öğrenildi.

EŞYALAR KULLANILAMAYACAK HALDE Heyelanlı yamacın üst kısmında çökme yaşanan yol ve tahliye edilen binaların çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, heyelanda dev toprak kütlesinin kayarak dolduğu evlerin içi de ilk kez görüntülendi. Toprakla dolan evlerde hasarın boyutu, görüntülerle ortaya çıktı. Görüntülerde; tonlarca ağırlıktaki toprak yığının dolduğu evlerdeki eşyaların kullanılamayacak halde olduğu yer aldı.

EŞYALAR PENCEREDEN ÇIKARILDI Bölgede afete dair hasar tespiti ve temizlik çalışmaları sürerken, hasar gören binaları hakkında hazırlanacak raporu bekleyenler bazı eşyalarını pencerelere uzatılan itfaiye sepeti yardımıyla aldı. Bazı ev sakinleri de ekipler kontrolünde evlerine girerek önemli eşyalarını almaya çalıştı. Belediye ekipleri, heyelan sonrası yol, cadde ve sokaklarda oluşan çamur ve balçığı temizleme çalışmalarına devam etti.

'KOMPLE BİR YIKIM İHTİMALİ DE OLABİLİR' Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "Çalışmalarımızı yaparken temkinli hareket etmek zorundayız. Açtığımız yerler daha büyük afeti tetikleyebilir diye tedbirli bir şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Heyelan bölgesinde yağmur sularını drenaje edebilecek çalışma başlattık. Suyun bölgeye girişini minimize edeceğiz. 2 gün içerisinde başlaması öngörülen yağmurlar, bizim en büyük tedirginliğimiz. Bu sebeple çalışmaları daha dikkatli yürütüyoruz. Yaralanan hemşerimizde evinden özel eşyalarını almak için bölgeye geldi. Ona yardımcı olduk. Söylenen ihtimallerden bir tanesi, burada komple bir yıkım ihtimali de olabilir" dedi.